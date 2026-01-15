Dalla Calabria a Malta: Giuseppe Ferraro entra nel corpo di ballo dell’Eurovision Song Contest

2 minuti per la lettura

Giuseppe Ferraro, coreografo e direttore artistico cosentino dell’Art Show Dance Academy e direttore artistico del Danza PIC, entra nel corpo di ballo dell’Eurovision Song Contest di Malta. La trasmissione andrà in onda questa sera e sabato 17 gennaio.

COSENZA – La Calabria sale su uno dei palcoscenici più seguiti d’Europa. Giuseppe Ferraro, coreografo e direttore artistico cosentino dell’Art Show Dance Academy e direttore artistico del Danza PIC, entra nel corpo di ballo dell’Eurovision Song Contest di Malta, affiancando l’artista Kurt Anthony nelle coreografie firmate da Davide Telleri. Un traguardo di grande rilievo che segna un nuovo passo nella carriera di un professionista da anni protagonista nel mondo della danza e dello spettacolo. Ferraro vanta un percorso artistico solido e riconosciuto. Ha collaborato come coreografo con Cristiano Malgioglio. Ha lavorato come ballerino professionista in numerose produzioni televisive, videoclip musicali e progetti artistici che lo hanno portato a confrontarsi con realtà nazionali e internazionali di primo piano.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul principale canale della televisione di Stato maltese TVM:

la semifinale andrà in onda questa sera, giovedì 15 gennaio 2026; la finale sabato 17 gennaio 2026. In Italia sarà possibile seguirlo in streaming sul canale TVM (PBS).

La partecipazione all’Eurovision rappresenta una conferma importante del suo talento, proiettandolo su una scena internazionale di altissima visibilità. Un risultato che non è solo personale, ma che valorizza l’intero movimento coreutico calabrese, dimostrando come professionalità e qualità possano nascere e affermarsi anche lontano dai grandi centri dello spettacolo.

Abbiamo intervistato Giuseppe Ferraro, poco prima delle prove della diretta, e ci ha confessato in esclusiva che: «Essere parte dell’Eurovision Song Contest per Malta è un’esperienza straordinaria, intensa e profondamente formativa. Vivere questo percorso dall’interno significa confrontarsi ogni giorno con un altissimo livello artistico e umano. Il progetto che stiamo portando in scena ha un grande spessore. È frutto di una visione chiara e di un manifesto artistico forte, coerente e coraggioso, capace di unire identità, ricerca e spettacolo. Farne parte come ballerino è un privilegio. Ogni prova, ogni dettaglio coreografico contribuisce a costruire un racconto di grande valore artistico, che va oltre il palco e lascia un segno autentico». Un palcoscenico internazionale, una carriera in continua evoluzione e un talento che continua a brillare: Giuseppe Ferraro porta la danza calabrese sotto i riflettori europei.