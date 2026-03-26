4 minuti per la lettura

Il live action di One Piece, ispirato al manga di Eiichiro Oda, dimostra che l’adattamento può significare anche la traduzione in linguaggi, prendendosi il tempo sia per focalizzarsi sui volti che sulle emozioni.

Ci sono adattamenti che nascono già condannati al confronto con l’originale. E poi ci sono quelli che, pur non restando fedeli al 100%, scelgono di costruire un’identità che ha esattamente lo spirito dell’opera. Il live action di One Piece appartiene senza dubbio alla seconda categoria: un progetto che sembrava destinato a fallire e che invece, stagione dopo stagione, continua a sorprendere per lucidità e coraggio.

Ispirato al manga di Eiichiro Oda, il One Piece di Netflix continua a dimostrare che adattare non significa copiare, ma tradurre in linguaggi. E questa ultima stagione lo fa con ancora più consapevolezza. La regia è ancora più sicura, più ambiziosa, costruisce sequenze d’azione leggibili, ma mai banali e si prende il tempo per fermarsi sui volti, sulle emozioni, sulle pause. La sceneggiatura lavora di sintesi senza perdere il cuore dell’opera: taglia, comprime, riorganizza, ma non tradisce il senso del One Piece. E soprattutto capisce che il pubblico del live action non è lo stesso del manga o dell’anime. Qui troviamo uno dei punti chiave che molti dimenticano: manga, anime e serie tv sono media diversi, con linguaggi diversi, e aspettarsi una trasposizione identica rischia di far perdere il senso stesso dell’operazione di adattamento.

ONE PIECE, IL LIVE ACTION TRA SCENOGRAFIA E CAST

La scenografia? Sì, è artificiosa. È plastica. Ed è giusto che sia così. One Piece non vive in un mondo realistico, è un mondo dichiaratamente costruito, e questa scelta visiva lo rispetta invece di snaturarlo. I set sembrano usciti da un parco tematico, ma è esattamente quello che devono essere: astratti, strani, sopra le righe. La fotografia gioca molto con i colori saturi e con contrasti forti, accentuando questa dimensione quasi fiabesca, mentre il montaggio tiene alto il ritmo senza creare confusione. Le colonne sonore accompagnano bene, senza sovrastare, ma sottolineando i momenti chiave con equilibrio.

Il vero punto di forza resta però il cast. E qui va detta una cosa chiaramente: il casting è stato dichiaratamente supervisionato da Eiichiro Oda in persona. Questo significa che ogni scelta è coerente con la visione originale dell’autore. Attori come Iñaki Godoy riescono a incarnare perfettamente lo spirito e la gioia del capitano Monkey D. Luffy, non imitandolo ma rendendolo credibile nel live action. Taz Skylar dà a Sanji una profondità emotiva che funziona benissimo sul piano realistico, mentre Emily Rudd, Lera Abova e Mackenyu mantengono intatta l’essenza dei loro personaggi, rendendoli però più umani, incarnandoli così bene da sembrare Nami, Robin e Zoro in carne ed ossa.

E poi ci sono personaggi come Brook, interpretato da Martial Batchamen, coinvolto in polemiche legate al colore della pelle che, in realtà, si inseriscono poco nel senso complessivo dell’opera. One Piece ha sempre rappresentato un mondo variegato, fatto di identità culturali ed etniche diverse e spesso immaginati con tratti afrodiscententi, proprio come Brook nel manga e nell’anime. Il discorso vale anche per personaggi originariamente bianchi, come Bibi Nefertari, interpretata nella serie dall’attrice nera Charithra Chandran. Il tema non è tanto la fedeltà visiva quanto la coerenza con uno spirito narrativo inclusivo e aperto.

UN LIVE ACTION CHE SI NUTRE DI ADRENALINA

Rispetto alla prima stagione, questa alza moltissimo la posta emotiva. C’è più adrenalina, le battaglie sono più intense, ma soprattutto c’è più dolore. Ci si emoziona di più perché la serie si prende il tempo di costruire legami e poi metterli in crisi. La storia di Chopper è una delle punte più alte: tenera, tragica, a tratti devastante. È impossibile non sentirla. E lo stesso vale per Sanji, la cui storia con la madre qui acquista ancora più peso, rendendo il personaggio molto più stratificato rispetto alla prima stagione. Sono momenti in cui il live action non solo regge il confronto con l’originale, ma riesce a colpire in modo diverso, più diretto, più fisico.

L’unica vera critica possibile è forse visiva, legata a Chopper nelle sue trasformazioni più spinte: il passaggio tra CGI e resa più “attoriale” può risultare straniante. Ma anche qui va fatta una precisazione fondamentale: Chopper è un mostro. Lo è sempre stato. L’opera originale lo dice chiaramente più volte. Quindi il fatto che non sia “carino” in ogni forma non è un difetto, è coerenza. È una scelta che va capita, non semplicemente rifiutata.

In definitiva, questa stagione dimostra che il live action di One Piece funziona proprio perché non ha paura di essere diverso. Non tradisce l’opera, la reinterpreta. E lo fa con rispetto, intelligenza e coraggio. Ed è per questo che sì, va detto senza mezzi termini: nessuno tocchi questo adattamento.