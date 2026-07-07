Nuova Scena, la vittoria è dei cosentini Flextony e Tigerplug

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I cosentini Flextony e Tigerplug sono stati i veri protagonisti di questa edizione 2026 di Nuova Scena e portano a casa la vittoria e 100mila euro grazie all’inedito “Labubu”

La mappa del rap italiano viene ufficialmente accartocciata e riscritta. La terza stagione di Nuova Scena si chiude con un verdetto storico: Flextony e Tigerplug sono i vincitori dell’edizione 2026. Il duo cosentino ha letteralmente sbaragliato la concorrenza nell’atto finale del 6 luglio, portando a casa il titolo e il premio di 100.000 euro grazie a “Labubu”, un inedito spacca-classifiche cucito su misura per loro dalla sapiente produzione di Sine.

Dietro di loro, l’agguerritissima Thyna (medaglia d’argento con “Extra”, prodotta da TY1), Dalfa (“Upside down”, firmata Sick Luke) e Nap (“Flow extendo”, con la firma di The Night Skinny).

I brani sono già pubblicati su tutte le piattaforme digitali e i video sono pronti a monopolizzare le tendenze di YouTube.

IL PERCORSO DI FLEXTONY E TIGERPLUG

Il trionfo dei due rapper della città dei Bruzi non è un fulmine a ciel sereno, ma il culmine di un percorso d’eccellenza nato dentro il collettivo VSGT. Compagni di rime, amici nella vita e già autori del joint album “Tony e Tiger“, i due rapper incarnano due anime complementari che hanno stregato una giuria d’eccezione, quest’anno arricchita dall’ingresso di Guè accanto ai veterani Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.

Il loro cammino nel programma della scuderia Fremantle è stato una masterclass di versatilità: dalle insidie dei cypher fino ai duetti ad alta tensione con pesi massimi del calibro di Lazza, Papa V, Nerissima Serpe ed Ele A.

LA FINALISSIMA E I RECORD DI STREAMING

La finalissima su Netflix non è stata solo la celebrazione dei nuovi talenti, ma una vera e propria festa dell’hip-hop nazionale. La serata si è aperta con i quattro giudici a prendersi il palco, calando i rispettivi assi: “Bonus Track” per Fabri Fibra, “El pibe de oro” per Geolier, “No vabbè” per Rose Villain e “Pain is love” per Guè.

Un’edizione, questa firmata alla regia da Alessio Muzi, che capitalizza un successo ormai strutturale: le prime due stagioni dello show hanno superato il miliardo di stream totali. E la sensazione è che i numeri di quest’anno, trainati anche dall’uscita immediata del Nuova Scena 3 Mixtape (che raccoglie per la prima volta i cult di audizioni e sample), siano destinati a frantumare ogni record precedente.