Un posto al sole, dal 17 luglio al 3 agosto la fiction porta su Rai 3 la magia della Sila e del Tirreno

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La Calabria diventa protagonista della prima serata di Rai 3 con “Un posto al sole”, la serie italiana più longeva e amata dal pubblico televisivo che, da venerdì 17 luglio a lunedì 3 agosto, porterà nelle case degli spettatori immagini, emozioni e paesaggi di una terra ricca di bellezza e suggestioni.

La Calabria entra nel cuore del racconto televisivo più amato dagli italiani. Da venerdì 17 luglio a lunedì 3 agosto, alle ore 20.50, “Un posto al sole”, la storica soap di Rai 3 che da oltre venticinque anni accompagna milioni di telespettatori, cambia scenario e sceglie la Calabria come cornice di una speciale parentesi estiva, trasformando paesaggi, borghi e coste in protagonisti della narrazione. Grazie alla collaborazione tra Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Fondazione Calabria Film Commission e Rai Com, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio che unisce emozioni e promozione del territorio, mostrando alcune delle località più affascinanti della Regione attraverso il linguaggio coinvolgente della fiction.

Un posto al sole, dal 17 luglio al 3 agosto la fiction porta su Rai 3 la magia della Sila e la meraviglia del Tirreno

Dalle montagne della Sila alle acque cristalline del Tirreno, le telecamere di “Un posto al sole” hanno attraversato una Calabria sorprendente, raccontandone la straordinaria varietà paesaggistica. Una terra dove boschi secolari incontrano laghi immersi nel silenzio della natura, dove antichi borghi custodiscono storie e tradizioni, e dove la costa regala scenari spettacolari tra scogliere, calette nascoste e un mare dalle infinite sfumature di blu.

Il viaggio televisivo della serie ha immortalato alcuni dei luoghi più rappresentativi della Regione: Camigliatello Silano, nel cuore dell’altopiano della Sila, circondato da vaste distese di pini e faggi, con il suggestivo percorso dello storico Treno della Sila che attraversa paesaggi montani incontaminati; la Chiesetta di San Lorenzo, immersa nel verde e circondata da un’atmosfera di quiete e contemplazione; il Lago Cecita, gioiello naturalistico avvolto dai boschi del Parco Nazionale della Sila.

Dalla montagna al mare, il racconto prosegue verso il borgo storico di Scalea, con le sue stradine e le abitazioni arroccate che guardano il Tirreno; la Torre Crawford, luogo sospeso tra storia e leggenda; fino agli scenari della Riviera dei Cedri, con San Nicola Arcella e Praia a Mare, dove le pareti rocciose incontrano un mare limpido e profondo e lo sguardo si apre verso l’Isola di Dino, emblema di una costa selvaggia e affascinante. Scenari di grande impatto visivo che non fanno soltanto da sfondo alla narrazione, ma diventano parte integrante della storia raccontando l’anima più autentica della Calabria.

I volti più amati della serie

Ad accompagnare il pubblico saranno alcuni dei personaggi più amati di “Un posto al sole”, la produzione firmata Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Rai di Napoli: Rossella (Giorgia Gianetiempo), Nunzio (Vladimir Randazzo), Micaela (Gina Amarante), Samuel (Samuele Cavallo) e Jimmy (Gennaro De Simone). Le loro vicende si intrecceranno con una Calabria tutta da vivere e scoprire, trasformando il racconto televisivo in un’esperienza emozionale capace di andare oltre la fiction e diventare un invito a conoscere la Regione.

La scelta della Calabria come scenario narrativo di “Un posto al sole” conferma il ruolo strategico dell’audiovisivo nella promozione dei territori: immagini e storie capaci di raggiungere milioni di spettatori possono generare curiosità, rafforzare l’attrattività delle destinazioni e valorizzare il patrimonio naturale e culturale.