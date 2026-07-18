UNICAL VOICE – From: quattro stagioni dopo

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From presenta un mistero affascinante che continua a girare in tondo. Un concept brillante di Prime Video che fatica a trovare una direzione.

Quando From debuttò nel 2022 su Prime Video, riuscì immediatamente a catturare l’attenzione degli appassionati del genere horror e mystery. L’idea di un paese dal quale è impossibile fuggire, popolato da creature che di notte danno la caccia agli abitanti, rappresentava una delle premesse più intriganti degli ultimi anni. Un racconto capace di unire tensione, soprannaturale e dramma umano, alimentando una domanda semplice ma potentissima: dove si trovano davvero i protagonisti?

A quattro stagioni di distanza, però, quella stessa domanda continua a essere praticamente senza risposta.

UN MISTERO CHE NON AVANZA

Il finale della quarta stagione, andato in onda lo scorso 29 giugno, avrebbe dovuto rappresentare un punto di svolta. E invece conferma quello che molti spettatori denunciano ormai da tempo: From sembra avere paura di fare realmente un passo avanti.

Ogni stagione aggiunge nuovi enigmi prima ancora di risolvere quelli esistenti. Simboli, visioni, bambini misteriosi, alberi, tunnel, mostri, entità e nuovi personaggi continuano ad accumularsi, mentre le spiegazioni arrivano con il contagocce. Il risultato è una narrazione che procede lentamente, spesso ripetendo gli stessi concetti e gli stessi interrogativi già affrontati negli episodi precedenti.

Dopo quattro stagioni, ci si aspetterebbe di conoscere almeno le basi del mondo costruito dagli autori. Invece il luogo in cui sono intrappolati i protagonisti resta ancora un’incognita quasi totale.

TENSIONE SÌ, MA POCHI VERI COLPI DI SCENA

Uno dei punti di forza della serie rimane l’atmosfera. From continua a creare un costante senso di inquietudine grazie alle ambientazioni, alla regia e all’ottimo comparto sonoro. Anche il cast riesce a sostenere il peso emotivo di una storia fatta di paura e disperazione.

Quello che manca, però, sono i grandi colpi di scena. Le morti improvvise e alcune rivelazioni riescono ancora a sorprendere, ma sono episodi isolati all’interno di una narrazione che sembra preferire rinviare continuamente le risposte piuttosto che cambiare davvero gli equilibri della storia.

Il rischio è che la suspense lasci progressivamente spazio alla frustrazione.

IL PARAGONE CON MANIFEST E DARK

Il percorso di From ricorda quello di altre serie costruite attorno a un grande mistero.

Da una parte c’è Manifest, che con il passare delle stagioni ha preso una piega più romantica e personale, finendo per disperdere parte della forza del concept iniziale.

Dall’altra c’è Dark, una serie molto apprezzata dal pubblico e dalla critica, ma che per alcuni spettatori è risultata comunque estremamente dispersiva nei suoi metodi narrativi. L’intreccio di linee temporali, universi alternativi e continui salti cronologici richiedeva un livello di attenzione elevatissimo, tanto da rendere la visione impegnativa e, a tratti, difficile da seguire.

From sembra percorrere una strada simile, ma con una differenza sostanziale: non è tanto la complessità della trama a disorientare, quanto la continua introduzione di nuovi interrogativi senza che quelli precedenti trovino una risposta soddisfacente.

Emblematico è quanto accade con l’arco natrativo di Julie. La sua presenza nella caverna nello stesso momento in cui Boyd sta vivendo gli eventi già mostrati in precedenza appare più come un tentativo di ricucire una possibile incongruenza narrativa che come un colpo di scena realmente costruito nel corso della serie.

Una soluzione che rischia di sembrare una pezza messa su un buco di trama — o addirittura su un errore di sceneggiatura — piuttosto che una rivelazione capace di ridefinire l’intera storia.

UN’OCCASIONE ANCORA DA NON SPRECARE

Nonostante tutto, From resta una serie con un enorme potenziale. Il concept continua a essere originale e alcune sequenze horror sono tra le migliori viste negli ultimi anni in televisione. Proprio per questo lascia l’amaro in bocca.

La speranza è che la quinta stagione trasformi finalmente quattro anni di attesa in risposte concrete. Perché il fascino del mistero funziona solo finché alimenta la curiosità. Quando diventa un meccanismo ripetitivo, il rischio è che anche gli spettatori più fedeli smettano di chiedersi cosa ci sia davvero oltre quella strada da cui nessuno riesce a uscire.