Kombat Team sempre più in alto, paga il lavoro di coach Iannuzzi

1 minuto per la lettura

Successo per gli allievi della Kombat team Cosenza assurti ai vertici del Kickboxing italiano con vittorie e partecipazioni in tornei nazionali

COSENZA – Settimane molto intense, ma soprattutto ricche di grandi soddisfazioni, per gli allievi del Kombat Team Cosenza. Tra i team di vertice nella Kickboxing nazionale, il Kombat Team Cosenza è capitanato dal coach Salvatore Iannuzzi, che ha visto e vedrà gli allievi impegnati su palcoscenici nazionali, specialità Kickboxing-K1.

Negli scorsi giorni, Michele Merola ha ottenuto un prestigioso successo al Pala Luca Toni di Finale Emilia. L’allievo di Iannuzzi ha gareggiato al Torneo Next Level contro il fortissimo Abdoulaye Diallo, campione europeo in carica di Muay Thai. Nonostante il pronostico fosse a suo sfavore, è riuscito a imporsi per KO alla terza ripresa. Questa vittoria lancia Merola alla Title shot del Campionato italiano Wako Pro.

Oggi, un’altra autorevole competizione ha visto protagonista la Kombat Team Cosenza, sempre nella specialità Kickboxing-K1. Al Pala Eden di Napoli, nel prestigioso torneo di caratura nazionale “Fight For Naples”, ha visto impegnato l’atlete cosentino Emanuel Cozza, categoria 63,5 Kg – dilettanti, e l’esordio nei Pro di Stefano Nicoletti per la categoria 75 Kg.

«In qualità di presidente e head coach della Kombat Team Cosenza – afferma Salvatore Iannuzzi –, mi ritengo molto soddisfatto e orgoglioso del lavoro sin qui svolto con i miei allievi e della scuola in generale che, dopo il Covid, si è ripresa brillantemente – conclude –, conquistando il rispetto che merita a livello nazionale nei circuiti della Federkombat, di cui facciamo parte: unica federazione di Kickboxing-K1 e Muay Thai attualmente riconosciuta».