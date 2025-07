Il calabrese Orlando vince il campionato italiano di Karting

1 minuto per la lettura

Il giovane calabrese Michele Orlando ha vinto a Cremona la quarta gara del campionato italiano di Karting

IL giovane calabrese, di Montalto Uffugo (CS), Michele Orlando ha vinto a Cremona la quarta gara del Campionato Italiano ACI Karting che ha visto la partecipazione di ben 93 concorrenti per la categoria OK-NJ. Un risultato di prestigio che lo proietta tra i protagonisti assoluti del karting, una disciplina sportiva che spesso è fucina di campioni del mondo delle corse e come si è dimostrato in passato anche della formula 1.

Il giovane pilota nella competizione di domenica ha confermato tutte le sue eccezionali doti. Conquiste come questa non solo evidenziano la dedizione e il talento di Michele, ma portano anche grande lustro alla sua regione, la Calabria.

Il circuito di Cremona è noto per la sua competitività e per attirare i migliori giovani talenti del karting mondiale. Un dato importante che rende la vittoria di Michele ancora più significativa anche perché questa tappa è ritenuta dal circus come l’anticamera di ciò che si potrà vedere a settembre con la World CUP OK-NJ, ossia la gara che proclamerà il campione del mondo. Un successo che sancisce il grande talento di Michele Orlando che ha espresso così tutte le sue emozioni: «È stata una grande soddisfazione vincere questa gara, specialmente se penso che a parteciparvi siamo stati in 93 e provenienti da tantissime nazioni».