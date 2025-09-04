Michelle Grisolia: l’Unical sul podio ai Mondiali di tiro a segno

3 minuti per la lettura

Dall’eliminatoria regionale al bronzo mondiale: la studentessa Michelle Grisolia, continua a sorprendere arrivando sul podio dei mondiali di tiro a segno.

Michelle Grisolia, studentessa del corso di laurea in Ingegneria Civile e atleta del programma DUnicAL Career, sta vivendo un’estate sportiva eccezionale. Domenica 27 luglio, durante l’eliminatoria regionale di tiro di campagna a 200 metri su sagoma di camoscio, Michelle si è distinta conquistando il secondo posto nella categoria “Lady”. Questo risultato le ha garantito l’accesso alla fase nazionale, in programma a settembre a Perugia, e l’opportunità di rappresentare la Calabria con la squadra Lady.

Poco meno di un mese dopo, il 24 agosto, è arrivato un traguardo ancor più prestigioso: al centro federale Fidasc Coni di Campagna (Salerno) Michelle ha portato l’Unical sul podio conquistando la medaglia di bronzo al 6° Campionato Mondiale di Tiro con armi ad anima rigata, specialità tiro di campagna e tiro a palla. I tre giorni di gare (22, 23 e 24 agosto scorso) hanno visto la competizione farsi ancor più insidiosa per via delle condizioni climatiche dovute al caldo anomalo unito ad un forte vento che, però, non hanno di certo scoraggiato la giovane studentessa-atleta dell’ateneo calabrese. Michelle, infatti, partita dalla quarta posizione, ha saputo rimontare fino a conquistare la medaglia di bronzo nella categoria Ladies, dietro un’altra atleta italiana, vincitrice dell’oro, e della tiratrice estone medaglia d’argento.

L’INTERVISTA A MICHELLE GRISOLIA

Quali sono stati i momenti più difficili che hai dovuto affrontare durante le gare?

«I momenti più difficili per ora si sono verificati sia in questo mondiale e sia in un nazionale di due anni fa a causa delle avverse condizioni climatiche. In particolare dal forte vento che cambiava continuamente direzione il che rendeva necessario studiare in pochi istanti una nuova traiettoria di tiro».

Come ci si prepara per affrontare queste gare?

«Prima di affrontare ogni gara c’è bisogno di allenamento mirato per ogni disciplina. Ovviamente è necessario anche trovare il giusto connubio tra munizione ed arma. Sono soprattutto importanti il check e la pulizia di tutta l’attrezzatura che servirà poi per la gara».

Secondo te quale è l’aspetto più importante del tiro a segno?

«Sicuramente nel tiro a segno è di vitale importanza la concentrazione, ne serve davvero tanta oltre ad una buona dose di calma e sangue freddo».

Hai qualche abitudine o rituale prima di entrare in gara?

«Prima di ogni gara cerco sempre di rimanere calma e rilassata. Cerco di analizzare le criticità che potrebbero sorgere in pedana per capire sin da subito gli eventuali aggiustamenti che potrei fare».

Come riesci a conciliare gli impegni universitari con gli allenamenti e le gare internazionali?

«Conciliare entrambi gli impegni è possibile grazie al programma Dual-Career offerto dall’Unical, grazie al quale posso affrontare in serenità gare e allenamenti sapendo di riuscire comunque ad essere tutelata nell’ambiente universitario. Poi, ovviamente, è necessaria anche tanta buona volontà e determinazione».

Hai qualche consiglio che vorresti dare per altri studenti-atleti che vogliono seguire la tua strada?

«Il mio consiglio è quello di impegnarsi al massimo e di credere sempre in ciò che si fa. Un altro consiglio che mi sento di dare è quello di non spaventarsi nel chiedere aiuto e soprattutto trovare un buon team può essere fondamentale per l’organizzazione di allenamenti e gare».

Con il bronzo mondiale e l’accesso alla fase nazionale a settembre, Michelle continua a rappresentare l’eccellenza dell’Università della Calabriaa livello nazionale e internazionale. Il suo esempio è un incentivo per tutti gli studenti-atleti che vogliono conciliare studio e carriera sportiva. Con passione e determinazione e grazie anche al supporto del programma DUnicAL Career, i traguardi più ambiziosi diventano raggiungibili.