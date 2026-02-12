Ginnastica artistica: successo per Celeste Grosso della Sole d’Oro

2 minuti per la lettura

L’atleta cosentina Celeste Grosso dell’Asd Sole d’Oro si è qualificata alla seconda prova dei campionati individuali Gold di Ginnastica Artistica

COSENZA – Grande successo per la ASD Sole D’Oro alla prima prova del Campionato Individuale Gold Allieve A3 di Ginnastica Artistica, tenutosi a Napoli. L’atleta Celeste Grosso ottiene la qualificazione per la seconda prova, che si terrà sempre a Napoli il prossimo 7 marzo.

Un successo frutto del lavoro e della dedizione della tecnica federale Aurelia Mangiarano, che da cinque anni allena Celeste Grosso. Col tempo è divenuta una delle atlete più talentuose nel panorama della ginnastica calabrese. «Celeste ha fatto un’ottima performance – commenta la tecnica –. Con grande orgoglio abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, sin da quando, all’età di 6 anni, è entrata a far parte della nostra associazione. Certo, questo è costato enormi sacrifici sia da parte della società che da parte dell’atleta e della sua famiglia».

Non solo Celeste Grosso, la crescita delle altre atlete nell’Asd Sole d’Oro

Celeste Grosso non è la sola a mettersi in mostra nella Sole D’Oro, categoria Gold. «Stiamo strutturando nuove ginnaste, come Rebecca Paletta che, nel prossimo campionato per la categoria A1 (8 anni, ndc), potrà partecipare al campionato Gold. Il suo talento e la sua predisposizione agli allenamenti – continua la Mangiarano – promettono bene e siamo certi che ci darà grosse soddisfazioni. Rebecca ha le caratteristiche tecniche e comportamentali giuste per la sua età. Se continua con questa voglia potrà diventare il fiore all’occhiello della nostra associazione».

La Sole D’Oro fa crescere i suoi atleti con professionalità, facendoli sentire al contempo in famiglia. I successi conquistati sono merito dei tesserati che si aiutano l’un l’altro, nell’unico obiettivo di ottenere il massimo in allenamento e nelle competizioni. «Tutti aiutano tutti. È grazie a questo se in Calabria e in campo nazionale siamo riusciti ad ottenere moltissimi podi, con i complimenti degli addetti ai lavori – conclude la Mangiarano –. Per noi è un grande vanto avere nella nostra associazione piccole ginnaste che si mettono a completa disposizione». Per la Sole D’Oro è tempo di preparativi per i prossimi campionati Silver, che si terranno domenica 22 febbraio, presso la Palestra del Coni di Catanzaro.