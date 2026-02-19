Rende, campionati regionali di ginnastica artistica e ritmica

1 minuto per la lettura

A Rende i campionati regionali di Ginnastica Artistica maschile e femminile il 28 febbraio e l’1 marzo e di Ginnastica Ritmica che si svolgerà il 22 marzo.

RENDE (COSENZA) -La mattina di martedì 24 febbraio, alle 10,30, si terrà nel salone di rappresentanza del municipio di Rende, la conferenza stampa di presentazione di due grandi eventi di ginnastica artistica e ritmica. Si tratta del Campionato Regionale di Ginnastica Artistica maschile e femminile, che si svolgerà il 28 febbraio e l’1 marzo, e del Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica, che si svolgerà il 22 marzo, La location dei due eventi, a cura di CsaIn Calabria, sarà il Palazzetto dello Sport “ParaPirossigeno”.

Interverranno alla conferenza stampa l’Assessore allo Sport Stefania Belvedere, l’Assessore ai Lavori Pubblici, al Patrimonio e all’Attuazione del programma Pierpaolo Iantorno e Amedeo Di Tillo, Presidente Regionale di CsaIn Calabria. «La scelta di ospitare questi campionati non è casuale, ma riflette la precisa volontà politica dell’Amministrazione Comunale di Rende, da sempre schierata a favore della promozione sportiva», spiegano i rappresentanti dell’Amministrazione guidata da Sandro Principe. E proseguono: «Siamo fermamente convinti che lo sport sia lo strumento più potente per trasmettere ai giovani valori fondamentali come la disciplina, il rispetto dell’avversario e il sacrificio. Mettere a disposizione strutture d’avanguardia come il PalaPirossigeno per i campionati CSAIn è un segnale concreto: Rende vuole essere la casa di ogni atleta, offrendo spazi sicuri e moderni dove il talento può fiorire».

Non secondario, in questa iniziativa, è l’aspetto economico, per cui «l’impegno dell’ente si traduce anche in un importante indotto per il territorio: eventi di questa portata attraggono centinaia di famiglie da tutta la regione, confermando il ruolo di Rende come hub strategico per il turismo sportivo e sociale».