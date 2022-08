Il Cosenza vola, col Modena vittoria in rimonta

1 minuto per la lettura

COSENZA – Il Cosenza concede il bis e dopo il Benevento, anche il Modena è costretto a piegarsi davanti ai rossoblù di Dionigi. Una vittoria in rimonta, PER 2-1, che porta il Cosenza a sei punti in classifica e regala la convinzione che il campionato non avrebbe potuto avere migliore inizio.

Il Modena però aveva segnato per primo al “Marulla”: è successo al 33′ quando su cross di Ponsi dalla sinistra, Bonfanti ha trovato il colpo di testa giusto per superare Matosevic.

Il Cosenza però non si è arreso e ha trovato nuova linfa dagli uomini subentrati dalla panchina (Brescianini per Vallocchia al 62′ e Butic per Larrivey al 76′ soprattutto). Al 67′ è Florenzi che apre e chiude una bella azione di contropiede segnando con un tiro dalla distanza. All’80’ il “Marulla” esplode: Brescianini riesce a farsi spazio nell’area del Modena e a beffare Cagno con un tiro da distanza ravvicinata.

