Cosenza ko in casa: al Marulla vince il Bari 1-0

2 minuti per la lettura

COSENZA – Il Bari sbanca Cosenza per 1-0 e prende quota in classifica. Secondo stop per la squadra di Davide Dionigi che nel primo tempo risponde colpo su colpo agli uomini di Mignani ma nella ripresa non ha mai lo spunto per impensierire Caprile. Merito anche dei biancorossi che gestiscono con esperienza e maturità il minimo vantaggio.

I pugliesi, che sprecano un calcio di rigore con Antenucci (palla alta al 6′), concedono qualcosa ai silani nella prima frazione. Al 28′ Caprile e Terranova salvano due volte su Merola mentre al 35′ Brignola spedisce fuori dopo un coast to coast e due minuti più tardi colpisce una traversa.

Il Bari trova il gol partita nel recupero del primo tempo quando Cheddira si avvita sul cross di Ricci e manda nell’angolino alla sinistra di Matosevic, in ritardo sul colpo di testa dell’attaccante. Nel secondo tempo, dopo uno squillo di Merola (esterno della rete), gli ospiti amministrano e provano ad arrotondare il risultato senza riuscirci.

Questo il tabellino della partita: