“Mondial Molto Cup 2025”, grande successo per la seconda edizione

Grande successo per la seconda edizione del torneo di calcio a 8 “Mondial Molto Cup 2025”. Ogni sera tanti tifosi sugli spalti e ricchi premi in palio

COSENZA – L’estate cosentina si accende con la seconda edizione del “Mondial Molto Cup 2025” (organizzato da Gianmatteo Aiello, Antony Astorino, Marco Riconosciuto e Alessio Pedicone), il torneo di calcio a 8 che si sta disputando presso il centro sportivo Real Cosenza. Dopo il grande successo dello scorso anno, il torneo è tornato con più entusiasmo e un pubblico sempre più numeroso.

La fase a gironi, sta regalando gare combattute, gol spettacolari e colpi di scena. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: ogni sera la Real Cosenza si riempie di tifosi, amici e semplici appassionati. Uno degli elementi che rendono il torneo ancora più avvincente è la struttura dei premi. Ogni match prevede la premiazione dell’MVP (miglior giocatore della gara), un riconoscimento che valorizza il talento e l’impegno in campo. Ma non finisce qui: al termine della competizione saranno assegnati premi speciali anche per il capocannoniere, il miglior portiere e il miglior giocatore del torneo, a conferma dell’attenzione dell’organizzazione verso la qualità tecnica e sportiva dell’evento.

L’organizzazione si conferma impeccabile anche in questa edizione: cura nei dettagli, puntualità e una gestione efficiente che rendono la “Mondial Molto Cup 2025” non solo un appuntamento sportivo, ma anche un momento di socialità e condivisione per tutta la comunità.

Il calcio d’estate, a Cosenza, parla chiaro: è tempo di Mondial Molto Cup.