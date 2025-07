Serie C, al Cosenza Calcio novità solo sui giovani

2 minuti per la lettura

I calciatori della prima squadra del Cosenza Calcio non sanno ancora nulla sul raduno, le uniche novità arrivano dal settore giovani con una prima selezione per il ritiro (quando? dove?), ma il resto è in alto mare

COSENZA – E’ trascorso anche lunedì, nessuna notizia sul fronte rossoblù. Non si parla di tecnico, non si parla di ds, non trapela nulla sul futuro del Cosenza Calcio. Solo poche notizie riguardanti i giovani e un allarme che vale la pena amplificare. Si parte dai rinnovi dei giovani della Primavera: finora il club rossoblù ha rinnovato i contratti con il difensore centrale Rocco (2007), il terzino destro Bonofiglio (2007), il terzino destro Cioffredi (2006) e gli attaccanti Marini (2007), Perricci (2006), Ragone (2006) e Roseti (2006).

Tutti effettueranno il ritiro precampionato aggregati alla prima squadra insieme al centrocampista Contiero (2006) e all’attaccante Novello (2004). Poi si deciderà chi trattenere o meno. Certo, farebbe comodo in questo momento avere notizie certe sul ritiro, ma neanche quelle ci sono. In ogni caso, prima o poi si farà e i ragazzi sono pronti a dare il loro contributo e a mettersi in mostra.

Si tratta di elementi di valore, distintisi con merito nella scorsa stagione grazie al grande lavoro fatto dal responsabile del settore giovanile, Sergio Mezzina. Che in questo momento sta vivendo una situazione paradossale, visto che non arrivano notizie sull’organizzazione dello stesso settore e aspetta che il club si faccia vivo per passare all’operatività. Il punto è che se l’anno scorso la Primavera è stata costruita in ritardo, quest’anno si è superato abbondantemente il limite. In quel caso il 30 giugno Mezzina aveva già effettuato selezioni e visionato dei ragazzi.

COSENZA CALCIO, A PARTE I GIOVANI NON CI SONO NOVITÀ

Oggi, a quanto pare, non c’è nulla. E dire che, all’interno delle stanze di via Conforti, quest’anno è stato anche detto che il settore giovanile non produce nulla: un falso clamoroso. E’ vero piuttosto il Cosenza vorrebbe sempre capitalizzare ma senza valorizzare, come se cedere i giovani sia un automatismo e non qualcosa che si organizza e si pianifica nel tempo, con un grande lavoro dietro. Ma si sa, scaricare le responsabilità è uno sport molto in voga a queste latitudini. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Per il resto, come si diceva, non si muove foglia. Fra una settimana dovrebbe esserci un ipotetico raduno, ma ai calciatori fino a ieri non era arrivata alcuna convocazione. Tanto è vero che in molti hanno iniziato ad attivarsi per avere informazioni, ma senza riuscire a sapere nulla. Una situazione talmente assurda da sembrare irreale.

Il Cosenza in questo momento non ha una struttura: c’è la proprietà, c’è un dirigente, Luigi Micheli, e c’è un segretario, Francesco Xausa. Tutto il resto è volatile, anzi totalmente assente. Non si hanno più notizie di professionisti come il team manager Kevin Marulla né come l’addetto stampa Gianluca Pasqua. Nel senso che non stanno in questo momento lavorando attivamente per il Cosenza Calcio. Prima o poi, però, qualcuno dovrà uscire fuori e spiegare qualcosa ad una città ormai profondamente indignata…