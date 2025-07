Calcio, Buscè nuovo allenatore del Cosenza

1 minuto per la lettura

COSENZA – Il Cosenza Calcio ha affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra ad Antonio Buscè. L’allenatore si lega al club con un accordo annuale con opzione di rinnovo. La notizia è stata comunicata sul sito ufficiale della società.

Buscè ha iniziato la sua carriera di allenatore nelle giovanili dell’Empoli (con la Primavera ha vinto il campionato 2020/2021) per poi passare alla Vibonese (stagione 2023/2024, in serie D ottenendo un terzo posto) e nella stagione successiva al Rimini. Con il Rimini ha vinto la Coppa Italia di Serie C arrivando nono in campionato.

Da calciatore ha vestito, tra le altre, le maglie di Empoli, Bologna, Reggina, Padova e Pisa. Nelle prossime ore è attesa la comunicazione della presentazione ufficiale di Buscè quale nuovo allenatore del Cosenza.