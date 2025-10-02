Cosenza Calcio, Guarascio disposto alla cessione. Sarà vero?

3 minuti per la lettura

Guarascio si dice pronto alla cessione del Cosenza Calcio, c’è chi gli crede e chi no. Citrigno ha richiesto la documentazione che serve per formulare l’offerta

COSENZA – Si fa a gara, nelle ultime ore, a chi possa aver meglio interpretato parole e gesti che il presidente Guarascio ha espresso nell’assemblea di lunedì sera. C’è chi dice che ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di mollare il club e c’è chi afferma, invece, che proprio quella sera ha fatto realmente capire di voler cedere la società e che sta solo aspettando la proposta giusta. O che forse ce l’ha già, questa proposta, ma che non l’ha potuta rivelare. Si potrebbe spiegare anche così, in effetti, la sua reticenza a fornire risposte precise e circostanziate alle domande sulle scadenze cronologiche e sul valore della società, come se fosse frenato da qualcosa che va al di là della semplice esigenza prendere tempo e continuare per la sua strada, come fatto finora.

LA PROPOSTA DI CITRIGNO

In ogni caso, Guarascio ha proposto ad Alfredo Citrigno di presentare una nuova offerta, e poi ha sottolineato con forza come ci siano in ballo altre due trattative (i cui referenti erano stati invitati dallo stesso Guarascio ad uscire allo scoperto rifiutandosi, però, di farlo) e che avrebbe deciso a chi cedere solo dopo aver valutato tutte le offerte. Un dato, quelle delle due ulteriori trattative, che non si può certo negare o ignorare, ma che è passato in secondo piano. Potrebbe essere, invece, proprio la spiegazione alle mancate risposte del patron.

Ieri, comunque, Alfredo Citrigno ha richiesto ufficialmente a Guarascio tutta la documentazione per valutare il valore della società e presentare un’offerta. Ciò che gli aveva ripetuto, d’altronde, lunedì sera. Cosa succederà a questo punto? Guarascio fornirà la documentazione all’imprenditore cosentino oppure, come aveva ripetuto lunedì, vuole prima l’offerta e poi l’apertura ufficiale della “due diligence” (l’esame, da parte del compratore e del venditore, delle rispettive posizioni e di tutti i documenti che ne descrivono lo stato di salute). Lo sapremo nei prossimi giorni. Anche perché, intanto, lo stesso Citrigno ha invitato Guarascio a firmare un altro patto di riservatezza. E stavolta si uscirà allo scoperto solo quando sarà il momento giusto. Per farla breve, non dovrebbero esserci più indiscrezioni. La resa dei conti è vicina.

GUARASCIO FAVOREVOLE ALLA CESSIONE DEL COSENZA CALCIO: L’ALTRA FACCIA

Chi ritiene che Guarascio lunedì sera abbia dimostrato di non voler cedere la società è certamente portato a pensare, in maniera automatica, che la presentazione di oggi del dg Salvatore Gualtieri ne sia una dimostrazione. Come ne sarebbero state dimostrazione, in passato, tutte le altre decisioni prese per portare avanti la gestione del Cosenza Calcio.

La realtà è che, fin quando Guarascio avrà la proprietà del Cosenza Calcio, sarà sempre obbligato a compiere qualsiasi atto o a prendere qualsiasi decisione che contribuisca a far andare avanti un’azienda che, se fosse lasciata senza provvedimenti, andrebbe incontro ad un impoverimento che la renderebbe inappetibile a chi magari ha intenzione di avanzare una proposta di acquisto. Un valore, in sostanza, deve essere mantenuto, e questo valore si mantiene continuando ad operare. Se poi la società dovesse essere ceduta, allora tutto cambierà. Ma se questo passaggio non dovesse mai verificarsi, non ci si può neanche far trovare impreparati nel portare avanti l’organizzazione e la logistica. Il “come” tutto questo viene fatto, poi, è un altro discorso…