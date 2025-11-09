Serie C, netta vittoria del Cosenza in casa contro il Casarano

3 minuti per la lettura

Un netto 4-1 per il Cosenza consente ai lupi di archiviare con una vittoria la pratica Casarano e volare al terzo posto in classifica

COSENZA – È stata la più bella partita vista al Marulla da inizio stagione. Due formazioni che si sono affrontate a viso aperto senza tatticismi. Entrambe votate all’offensiva, alla ricerca del gol. Sono state brave entrambe, perché di occasioni ne hanno create e tante. Il Cosenza ne ha realizzato quattro, il Casarano solo una grazie anche ad alcune belle parate di Vettorel, spesso criticato ma per l’occasione molto bravo.

È stata una gara bella sul campo, è stata una bella gara di amicizia sugli spalti e fuori il Marulla. I tifosi di Cosenza e Casarano hanno dato una bella dimostrazione di amicizia e solidarietà. Uno spettacolo da applausi e infatti sono stati tanti gli applausi che i pochi presenti alla stadio hanno tributato alla tifoseria ospite, presente in bel numero in curva.

Soddisfatto Buscè. In sala stampa ha mostrato tutta la soddisfazione per la vittoria, per la prestazione e per l’equilibrio che la squadra ha mantenuto quando sul 2-1 gli ospiti si sono messi a spingere alla ricerca del pareggio. «Ma restiamo con i piedi per terra», ha concluso il mister.

La classifica comincia a delineare le forze in campo. Le prime cinque della graduatoria pare averne un poco di più rispetto alle altre di alta classifica. Adesso tra la quinta e la sesta ci sono ben cinque punti di margine che dopo solo dodici giornate pare essere un abisso. In attesa che si giochi Salernitana – Crotone, in programma oggi alle 20.30 e con la speranza che i cugini rossoblù possano fermare al capolista, comanda il Catania allenato dal cosentino adottivo Domenico Toscano e dal suo fido secondo Michele Napoli. Una delle squadra tra le più accreditate al salto di categoria grazie anche agli importanti investimenti fatti per allestire la rosa. Il Cosenza di Buscè, che cerca di mascherare le ambizioni, che ci sono e ci devono essere, è in attesa del girone di ritorno per capire dove e come si può arrivare in questa stagione.

Non pensare in grande da parte del tecnico, del suo staff e dei suoi uomini sarebbe un grosso sbaglio. Certo per pensare in grande bisogna osservare alcune condizioni, ovvero a gennaio non cedere i prezzi pregiati e rinforzare l’organico. Condizioni che devono passare al setaccio della società ma il tecnico ha in mano le carte per forzare gli eventi. Se riuscirà nell’impresa di smuovere il portafoglio di via Conforti di certo avrà la stima e la gratitudine di tifosi. Questa è la vera sfida che Antonio Buscè deve vincere per entrare a pieno titolo, nel cuore della tifoserie. Ovviamente, anche se le due condizioni venissero soddisfatte non c’è certezza di raggiunge l’obiettivo, ma resta il grande merito di averci provato.

Provarci è quasi un obbligo per una piazza importante come Cosenza. Una piazza con una grande passione e forza mentale, i tifosi lo stanno dimostrando continuando la protesta disertando lo stadio, che per loro, disertare, è una grande sofferenza.

Ora però senza montarsi la testa ma restare centrati sulla voglia di restare agganciati al treno della vetta e continuare a migliorare come gruppo e a migliorarsi come singoli. La strada è lunga e difficile, ma i presupposti il gruppo li ha saputi creare, nonostante tutto quello che disturba.