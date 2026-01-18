Il Cosenza Calcio alle prese con la fuga dei collaboratori

2 minuti per la lettura

Dal caso Vommaro alla lunga lista di collaboratori che negli ultimi mesi sono letteralmente fuggiti via, la situazione del Cosenza Calcio tra stranezze e silenzi

COSENZA – L’altro ieri ha suscitato stupore e sghignazzi l’affermazione secondo la quale Umberto Vommaro, storico magazziniere degli ultimi venti anni, “si è dimesso per sopraggiunti limiti di età”. Bisognerebbe comunicarlo all’Inps per la pensione del dipendente. Parole poi smentite da un post dello stesso Vommaro che spiegava il perché non prestava la sua opera nel club rossoblù. Andiamo avanti.

L’ultima stranezza della premiata ditta Cosenza calcio è arrivata quando con una nota stampa si annunciava la conferenza stampa per lunedì 19 alle ore 10. A cosa serve e a chi serve una conferenza stampa pre-partita lo stesso giorno della gara? Ormai non ci sono più giornali cartacei che fanno l’edizione serale. Sarà una conferenza stampa che discrimina chi scrive ancora sui quotidiani cartacei. Pazienza, si aggiunga alla lista delle cose che lasciano alquanto perplessi nei fatti della storia recente di questa società.

Può anche essere che hanno preso un paio di giorni in più per poter ufficializzare l’arrivo di qualche nuovo ragazzo che viene a rinforzare numericamente la rosa della squadra. Si vedrà. Intanto tiene banco il dibattito tra gli addetti ai lavori sui “rinforzi” che stanno arrivando nel club cosentino. C’è chi sostiene con forza che per chiamarsi rinforzi devono essere acclarati più forti degli infortunati o comunque degli attuali titolari, altrimenti non sono rinforzi ma aggiunti. Ovviamente il ds Roma fa la spesa con quello che il portafogli messo disposizione dalla società permette di fare. Giusto per chiarire la posizione del direttore.

Nelle ultime ore circola la voce che il Cosenza cerca un portiere. Sarà un elemento che sarà il titolare e uno che dovrà sostituire il secondo di Vettorel?

Nelle uscite si registra la partenza del giovane Barone, esterno sinistro classe 2006, che passa alla Sarnese in serie D. E mentre si resta in attesa di qualche bel nome (capace di fare la differenza in serie C) è utile riportare, per opportuna conoscenza l’elenco dei collaboratori. fornito dal collega Davide Franceschiello, che in questi due anni hanno lasciato il Cosenza calcio per vari motivi.

«Emanuele Del Duca, Rosanna Mortati, Andrea Napoli (responsabili marketing), Marcello Arnieri, Donatella Torchia, Michela Longo (commerciali), Giulio Binetti (accompagnatore squadra), Mario Palmieri (addetto arbitri), Daniela Fiorelli (responsabile organizzativo settore giovanile), Gaia Fedrizzi (amministrativo), Fabrizio Perna, Marco Michelin (social media manager), tutti, per come mi è stato riferito, hanno lasciato il Cosenza calcio tra il 2024 e 2025. poi la lista dei più conosciuti, per un totale di 21 persone. Peppe Ursino, Zumpano, Kevin Marulla, Luca Giordano, Andrea Montanini, Giorgio Palermo, Giampiero Gagliardi, Gianluca Pasqua, Sergio Mezzina, Piero Tucci, Fabio Lupo, Salvatore Gualtieri, Umberto Vommaro. Al momento risultano in società solo quattro persone»