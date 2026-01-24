Cosenza calcio, a Catania più per l’onore che per la classifica 

3 minuti per la lettura

Il Cosenza Calcio sfida il Catania per l’onore: Buscè in emergenza tra infortuni e mercato immobile, mentre Toscano predica massima prudenza.

COSENZA – A Catania si gioca più per l’onore che per la classifica, che ormai relega la formazione di Buscè come una semplice comprimaria per la lotteria dei play off. Non certamente un risultato esaltante di cui però, non si possono attribuire responsabilità al tecnico campano. L’organico striminzito, gli infortuni di lunga durata e qualche defaillance organizzativa hanno dato una bella botta alla credibilità del gruppo rossoblù come pretendente alla vittoria finale. A Catania aspettano il Cosenza con una grande voglia di rivalsa e di riscatto di quel 4-1 subito al Marulla che aveva fatto storcere il muso anche ai più fedeli tifosi siciliani. Da allora però la marcia della formazione di Toscano ha avuito una grande regolarità, vincendo anche le partite sporche, capacità che alla lunga decide le sorti del campionato, di cui il tecnico cosentino di adozione ne è maestro.

IL COSENZA CALCIO A CATANIA, LE SCELTE DI BUSCÈ E L’EMERGENZA DIFESA

Anche questa settimana la conferenza stampa di Buscè è saltata a causa, sostiene il club, della partenza anticipata per Catania. Buscè recupera Kouan in mezzo al campo e già questa potrebbe essere una bella notizia nella speranza che il centrocampista possa esprimersi come nella prima parte della stagione attuale. Per il mister c’è da risolvere qualche problema sugli esterni. Ciotti squalificato, Ferrara non al meglio, toccherà a Cannavò retrocedere a destra nella linea dei terzini con D’Orazio a sinistra. A centrocampo solito trio che dà qualche garanzia, dimenticandosi della prestazione nella partita col Crotone. Davanti soliti grandi problemi. Ci saranno certamente Ricciardi ed Emmausso, bisognerà vedere la scelta di Buscè per il terzo uomo d’attacco.

MERCATO IMMOBILE: ATTESA PER IL “PANE E COMPANATICO”

Prima di questa partita la piazza del tifo rossoblù aveva punto gli sguardi e l’attenzione sul mercato nella speranza di qualche arrivo di qualità a dare lo sprint necessario alla squadra soprattutto in chiave play off. Ma dal mercato tutto tace e anche in questo caso non si possono dare responsabilità al ds Domenico Roma che cerca di organizzare il pranzo con “pane e companatico”. C’è chi sostiene che per vedere sulla tavola una bella succulenta bistecca bisognerà aspettare il risultato della partita di oggi. Chi ci crede? In pochi per la verità. Si parlava di un portiere, di un difensore centrale, di un attaccante. Niente di eclatante ma comunque utili alla causa di Buscè che al momento quando si gira e guarda la panchina per i cambi, gli viene il mal di testa.

LE PAROLE DI MIMMO TOSCANO: RISPETTO PER I LUPI

Da parte sua Mimmo Toscano, tecnico navigato, mette le mani avanti e in conferenza stampa afferma che: «Rispetto alla partita persa 4-1 all’andata sarà una gara completamente diversa, con squadre in campo e percorsi differenti. Io reputo il Cosenza una delle migliori squadre del girone. Si può discutere sulla profondità della rosa ma per qualità dell’undici (quando erano disponibili Cimino, Mazzocchi, Florenzi e Kourfalidis ndr) titolare la colloco nelle prime 3-4 posizioni. Il Cosenza è squadra forte, difficile da affrontare e che in tutti i reparti possiede nella maggior parte dei casi calciatori che hanno fatto la B nella passata stagione. Non dobbiamo guardare all’ultima partita persa col Crotone perché domenica sarà diverso».