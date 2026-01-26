Serie C, Cosenza sconfitto anche a Catania

3 minuti per la lettura

Dopo la sfida contro il Crotone, anche contro il Catania, capolista di Serie C, il Cosenza esce sconfitto 2-0

COSENZA – Seconda sconfitta consecutiva per il Cosenza (la terza nelle ultime 4 gare) che esce ridimensionato dal Massimino di Catania. Al netto delle assenze, la squadra di Buscè si è dovuta arrendere alla forza dei siciliani, meritatamente primi in classifica insieme al Benevento. La differenza l’ha fatta sicuramente la qualità della squadra dell’ex Mimmo Toscano, particolarmente carico a bordo campo. Sia nell’undici iniziale (GUARDA IL TABELLINO DEL MATCH), che soprattutto per la qualità della panchina, i rossazzurri sono stati superiori. Mettere in campo gente come Caturano, Bruzzaniti, Lunetta, Ierardi e Di Noia, contro i vari Rocco, Mazzulla, Contiero (calciatori di qualità, ma ancora acerbi e praticamente al loro esordio in maglia rossoblù), non è di poco conto.

A questo punto, se si vogliono centrare i play off alla fine del campionato di Serie C (che non sono per nulla scontati se la squadra continua ad esprimersi come nelle ultime quattro gare), bisogna intervenire sul mercato. Il presidente onorario Guarascio e l’amministratore delegato Rita Scalise dovrebbero pensare a qualche colpo ad effetto, ma per centrare gli spareggi, bisogna rinfoltire la rosa per consentire anche al tecnico Buscè di avere la facoltà di girarsi verso la panchina e non mettersi le mani tra i capelli.

CATANIA-COSENZA DI SERIE C: LA CRONACA DEL MATCH

Tornando al match del Massimino, la prima mezzora, se si esclude un gol di Casasola, anullato per un fuorigioco netto dell’ex rossoblù, la gara non ha destato grande interesse, ad eccezione di tanti duelli in mezzo al campo e ad un gioco spezzettato. Al 34’ arriva il gol del Catania: Garritano perde palla a centrocampo e fa partire il contropiede avversario con D’Ausilio che serve in corsa Donnarumma sulla sinistra. Pronto il cross per Jimenez che dall’altezza del dischetto del rigore batte Vettorel. Al 40’ locali vicino al raddoppio: Jimenez serve in area Donnarumma che da buona posizione calcia alto.

Nella ripresa, il Cosenza entra con maggiore determinazione, almeno nei primi 20’. Al 7’ contropiede del Catania con l’imprendibile Jimenez che crossa per Rolfini. L’attaccante tira a botta sicura, ma Caporale devia in angolo con la schiena. Al 22’ l’unico tiro del Cosenza in porta. Beretta conquista una punizione sulla sinistra in posizione decentrata. Sulla palla va Emmausso che tira, ma Dini respinge di pugno. Buscè regala l’esordio a Mazzulla (classe 2008) e, nel finale, anche a Rocco (classe 2006). In mezzo il raddoppio del Catania con Lunetta. Il Catania va anche vicino al tris, ma Caturano a porta spalancata manda alle stelle incredibilmente. Poi non succede più nulla fino alla fine. Il Cosenza, dopo un solo punto in 4 gare è ufficialmente in crisi.