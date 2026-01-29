Cosenza Calcio: via Ricciardi, c’è Baez

2 minuti per la lettura

Si muove il mercato rossoblù: l’esterno passa dal Cosenza calcio alla Juve Stabia e al suo posto un grande ritorno: Baez. Kouan dovrebbe restare in rossoblù, in porta arriva Vannucchi

COSENZA – Quando si è diffusa la notizia che Ricciardi e Kouan potessero lasciare il Cosenza, i commenti di tifosi e addetti ai lavori non sono stati positivi. Chi vai a prendere negli ultimi giorni di mercato per sostituire due pilastri della squadra, che hanno trascinato il gruppo nel girone d’andata? La paura era quella di doversi accontentare di profili non all’altezza dei due possibili partenti, perché nessuno, a tre giorni dalla chiusura del mercato, si priverebbe di atleti capaci di fare la differenza. Chi li ha se li tiene, e comunque certi acquisti si preparano e si valutano per tempo e con attenzione.

Il Cosenza cede Ricciardi in prestito oneroso, Baez torna a vestire la maglia rossoblù

Le vie del mercato, però, sono infinite e mentre iniziavano a diffondersi i dettagli della cessione di Ricciardi alla Juve Stabia, ecco l’indiscrezione del ritorno di Jaime Baez in maglia rossoblù. L’esterno, 30 anni, è sposato a Cosenza, nell’ultima stagion ha giocato con il Penarol nella Serie A uruguayana. Inutile dire che le sue doti sono conosciute perfettamente dai tifosi rossoblù e un suo arrivo sarebbe davvero un grande colpo.

La società del Cosenza non vorrebbe far partire Kouan: il suo apporto nel gruppo è fondamentale

Nessuna novità, invece, sull’interessamento del Brescia per Kouan. In questi giorni si vedrà, ma a questo punto si può dire con certezza che il mercato del Cosenza si è acceso improvvisamente (inevitabile, visto che lunedì chiude) e che se ci saranno altre uscite, i partenti saranno sostituiti a dovere. La società, comunque, non vorrebbe assolutamente far partire l’ivoriano. Troppo importante il suo apporto anche in vista della probabile disputa dei play off: la squadra non può essere indebolita.

In porta arriva Vannucchi, scambio Cosenza-Cerignola: in Puglia Contiliano, in rossoblù Ruggiero

Al Cosenza servono ancora uno o due difensori centrali, un attaccante e forse anche un altro centrocampista. Si è diffusa la notizia di un possibile scambio tra Cerignola e Cosenza: Nicolò Contiliano in Puglia e Zak Ruggiero, ex Crotone, in riva al Crati. Anche in questo caso non si tratterebbe di un colpo di second’ordine, ma di un arrivo funzionale alle esigenze tecnico-tattiche di Buscè. Infine, dovrebbe esserci un arrivo in porta: si tratta di Tommaso Vannucchi, 19 anni, di proprietà della Fiorentina, nella prima parte della stagione al Pontedera.