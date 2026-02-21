3 minuti per la lettura

Calcio, Cosenza – Oliva: vero o falso? Né conferme né smentite, ma adesso il tempo stringe e serve chiarezza. Continuano le voci di una presunta cessione (parziale) della società rossoblù.

COSENZA – Forse tutto, forse niente. E c’è chi è pronto a giurare per l’una o l’altra versione, sostenendo come solo la propria abbia i crismi della verità assoluta. Di cosa stiamo parlando? La discussione è su cosa possa esserci di vero (forse tutto, forse niente, appunto…) nell’indiscrezione che circola da più giorni in città e all’interno della tifoseria rossoblù, secondo la quale Vincenzo Oliva, l’imprenditore modenese originario di Tarsia, avrebbe già raggiunto un accordo con la proprietà del Cosenza Calcio, e nello specifico con il presidente (che sia onorario o meno, poco importa) Eugenio Guarascio.

Un accordo che sancirebbe la cessione di una parte delle quote del club (chi parla del 20, chi del 30 per cento; chi addirittura di 80 per cento) proprio ad Oliva (non ci sono notizie relative al fatto se sia eventualmente da solo o se vi siano altri imprenditori insieme a lui). Tra l’altro, sempre secondo i bene informati, sarebbe già stato sottoscritto un atto preliminare, in cui tutto sarebbe stato messo nero su bianco, mentre ora bisognerebbe attendere solo che maturino i tempi affinché si decida di comunicare “urbi e orbi” che il processo di cessione del Cosenza Calcio (parziale o totale, eventualmente, lo sanno solo i diretti interessati) sia già in atto.

COSENZA CALCIO PRECEDENTI E RETROSCENA: IL RITORNO DI FIAMMA DI OLIVA DELL’IMPRENDITORE CALABRO-EMILIANO

Il nome di Vincenzo Oliva era stato associato al Cosenza Calcio già lo scorso anno, quando l’imprenditore manifestò, insieme ad altri colleghi, la volontà di acquisire il Cosenza Calcio. Ci furono incontri con Guarascio e anche in quell’occasione si parlò di preliminare già firmato, ma poi non se ne fece nulla: troppo impegnativa, a quanto pare, la “piazza” di Cosenza, soprattutto a livello mediatico. Anche se poi Oliva rimase come sponsor. L’imprenditore calabro-emiliano avrebbe anche i suoi collaboratori su Cosenza, e sarebbero già attivi, ma nulla trapela di preciso.

SILENZI E INCERTEZZE: LA NECESSITÀ DI CHIAREZZA PER LA TIFOSERIA E IL FUTURO

Ora, a prescindere dai dettagli e dalla cronologia degli eventi, c’è una riflessione che è obbligatorio fare: considerato il carico di polemiche, la lunga contestazione, uno stadio vuoto da mesi, una città sportiva in subbuglio e infine i tanti anni di criticità, se un evento del genere fosse ormai certo, non sarebbe stato utile a tutti uscire allo scoperto e iniziare a dar vita al nuovo corso? Non sarebbe stato utile a tutti permettere anche ai tifosi, qualora avessero appurato le reali intenzioni delle parti e la serietà dell’acquirente, di tornare allo stadio (perché questo sarebbe avvenuto in caso di svolta)? E invece, si continua con indiscrezioni, soffiate, mezze frasi e pochissime certezze.

PROGRAMMAZIONE E CAMPO: L’ATTESA DI RISPOSTE MENTRE SI GUARDA ALL’ATALANTA U23

L’altra domanda che vogliamo riproporre oggi, dunque, è sempre la stessa: quando pensa, questa proprietà, di uscire allo scoperto e comunicare i suoi programmi per il futuro e le sue intenzioni? E’ da troppo tempo che perdurano silenzi capaci di generare solo illazioni e ulteriori polemiche. Si attendono risposte… Marzo è alle porte: nella normalità delle cose ci sarebbe da mettere in piedi già la prossima stagione. La squadra, intanto, si allena in vista della sfida di domani all’ora di pranzo in casa dell’Atalanta U23 (si gioca a Caravaggio, in provincia di Bergamo). Stamattina si parte per la Lombardia, ma Baez e Perlingieri non ci saranno.