Serie C, vittoria importante del Cosenza contro il Sorrento

Vittoria importante del Cosenza contro il Sorrento. Adesso il terzo posto, occupato dalla Salernitana, è ad un solo punto

COSENZA – Il Cosenza ottiene una vittoria importante contro il Sorrento. Il Cosenza supera con fatica il Sorrento per 3-2. Campani due volte in vantaggio e due volte raggiunti ed infine superati. La doppietta di Emmausso su rigore e, regalano una vittoria importante che porta la squadra ad un solo punto dal terzo posto, occupato dalla Salernitana.

Parte meglio il Sorrento che al 4’ ci prova con D’Ursi, ma la palla esce di poco a lato. Risponde il Cosenza al 7’ con Emmausso che serve Langella a limite dell’area. Tiro di prima del centrocampista, con la palla che termina a lato non di molto.

Il Sorrento passa in vantaggio

Sorrento in vantaggio al 24′: uscita a vuoto di Pompei e palla a Sabbatani, toccato dal portiere rossoblù. Il tecnico dei campani si gioca subito la card. Dopo la visione al monitor, l’arbitro concede il rigore. Sulla palla va D’Ursi che batte Pompei con un tiro forte e centrale.

Il Cosenza risponde al 27′ con un tiro dal limite di Palmieri che Del Sorbo para in tuffo. Al 32’ per un fallo di Ciotti, ammonito dall’arbitro, il Sorrento utilizza nuovamente la card, ma l’arbitro dopo la revisione al monitor, conferma il giallo. Al 38’ cross di Garritano dalla destra e colpo di testa di Dametto che termina alto. Ci prova Dametto al 41′ su punizione dalla propria metà campo e Del Sorbo, con difficoltà si salva in d’angolo.

Il pareggio del Cosenza

Al 42’ gamba alta di Paglino su Dametto che, colpito, rimane a terra. Buscè utilizza la card per un possibile calcio di rigore. Dopo la revisione al monitor, Debora Bianchi decide per il penalty. Sulla palla va Emmausso che spiazza Del Sorbo e porta i rossoblù sull’1-1.

In avvio di ripresa, botta e risposta tra le due squadre

Nella ripresa Sorrento subito pericoloso, al 3’ con Cangianiello che serve Capezzi. Il tiro dal limite viene deviato in angolo dalla difesa rossoblù. Frittata difensiva del Cosenza al 4’: lancio dalle retrovie, interviene Moretti che allunga la palla. Pompei esce male e D’Ursi segna a porta vuota di petto. L’arbitro rivede l’azione al monitor e conferma, tra le polemiche del Cosenza, il gol per i campani. Al 14’ il Cosenza pareggia. Imbucata di Florenzi per Beretta che si libera dell’avversario e da posizione defilata, con un tocco sotto, batte Del Sorbo.

Al 18’ cross dalla destra di Florenzi per Emmausso che di testa chiama alla respinta Del Sorbo. Al 25’ imbucata di Caporale per Beretta che solo davanti al portiere, viene atterrato dallo stesso e l’arbitro concede il rigore. Il Sorrento si gioca la card. L’arbitro, dopo una lunga revisione al monitor, conferma il rigore per il Cosenza. Sulla palla va nuovamente Emmausso che non sbaglia. Cosenza avanti. Al 42’ Sorrento vicino al 3-3. Portanova raccoglie un cross e a porta vuota, da due passi, manda alto. Dopo 10’ di recupero la gara finisce con la vittoria, sudata, del Cosenza che si avvicina al terzo posto.