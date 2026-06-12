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Cessione Cosenza Calcio, Vincenzo Rota (e altri) avanzano una proposta di acquisto

| 12 Giugno 2026 18:11 | 0 commenti

Cessione Cosenza Calcio, Vincenzo Rota (e altri) avanzano una proposta di acquisto

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COSENZA – Con una Pec inviata stamattina alle ore 11 al Cosenza calcio a firma di Salumificio San Vincenzo e Organizzazione giuridica in fase di organizzazione (che sta a significare che con Vincenzo Rota ci sono altri imprenditori) è stata avanzata proposta di acquisto del pacchetto quote della società di calcio di Cosenza. Il Cosenza calcio ha chiesto 72 ore di tempo per dare una risposta definitiva alla richiesta.
In serata pezzo di approfondimento con tutti i dati della richiesta.
La notizia è diffusa in città e cresce l’attesa per capire come finirà quest’altra richiesta di acquisto della società, dalla quale pare che il patron Guarascio non voglia proprio staccarsi, viste la tante offerte rimaste disattese

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