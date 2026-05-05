A Cosenza scuole chiuse per il Giro d’Italia 2026

2 minuti per la lettura

Cosenza si prepara ad accogliere il Giro d’Italia il 12 maggio 2026. Franz Caruso: «Una grande festa in rosa per tutta la città». Il primo cittadino firma l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole

COSENZA – «Sarà una grande festa in rosa per tutta la città ed è per garantire a tutti, agli adulti, ma soprattutto ai bambini, di parteciparvi in massa che ho ritenuto giusto firmare l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, per martedì 12 maggio, giorno di arrivo a Cosenza della quarta tappa del Giro d’Italia 2026».

«Mi aspetto che intere famiglie partecipino a questo bellissimo rito sportivo che si ripete da ben 109 anni e che ha visto Cosenza, per tante edizioni, essere sede di tappa, di arrivo, di partenza o di semplice transito della corsa rosa».

Così il Sindaco Franz Caruso in una dichiarazione nella quale ha espresso tutto il suo compiacimento per l’arrivo della storica corsa rosa a Cosenza dove la carovana del Giro d’Italia giungerà in occasione della quarta tappa (la Catanzaro-Cosenza), la prima in Italia dopo le prime tre frazioni che si svolgeranno in Bulgaria, da dove il Giro partirà l’8 maggio.

LA TAPPA D’ARRIVO DEL GIRO D’ITALIA A COSENZA DOPO 40 ANNI

«Siamo orgogliosi dell’arrivo a Cosenza del Giro d’Italia, dopo quasi 40 anni dall’ultima volta che, nel 1989, la nostra città fu tappa di arrivo – ha detto ancora il Sindaco Franz Caruso – e siamo grati agli organizzatori per aver scelto la nostra città come prima città di arrivo in Italia del Giro dell’edizione 2026, considerato che sia il prologo che le prime tre frazioni si correranno in Bulgaria. Cosenza vanta una buona tradizione in questo senso.

La storia ci ricorda che la prima volta che la corsa rosa fece tappa a Cosenza fu nel 1929, in occasione della tappa Potenza-Cosenza e della vittoria del leggendario Alfredo Binda che bissò il successo ottenuto nella nostra città anche nella tappa successiva, la Cosenza-Salerno, per poi aggiudicarsi la vittoria finale al Giro in quella edizione».

L’ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE

Il sindaco Franz Caruso ha disposto, con propria ordinanza, in occasione dell’arrivo a Cosenza del Giro d’Italia, la chiusura, martedì 12 maggio, di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici, privati e parificati: scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, compresi i nidi d’infanzia, e del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”.

Nell’ordinanza del primo cittadino è prevista la possibilità per i dirigenti scolastici ed il direttore del Conservatorio Musicale, di valutare l’apertura dei propri istituti per autorizzare lo svolgimento di attività concorsuali e/o progetti calendarizzati nello stesso giorno del 12 maggio e relativi ad attività extra curriculari.