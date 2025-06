Rino “Ringhio” Gattuso, uno di noi

2 minuti per la lettura

Il calciatore di Schiavonea, Corigliano-Rossano, Calabria, Rino Gattuso, pluricampione con il Milan, allenatore più volte esonerato, l’uomo che non molla mai, potrebbe salvare davvero la nostra Nazionale

«Io penso e parlo in calabrese, è più veloce, è più comodo. Quando devo imprecare lo faccio in calabrese. Chissà quanti “morti che t’è muort”, “morti ‘e mammete” o “vai a fare in du culu” ho tirato durante la mia carriera». Lo dichiarò qualche tempo fa Rino Gattuso.

Questo piccola, piccola nota, è una dichiarazione d’amore. L’amato è Rino Gattuso. L’ex calciatore, l’allenatore più volte esonerato, il Ringhio nazionale. Oggi allenatore, ufficiale, dell’Italia. Che è messa maluccio.

RINO GATTUSO DAI CAMPETTI DI SCHIAVONEA AD ALLENATORE DELL’ITALIA



L’uomo venuto fuori dalle favelas scavoneiote. L’ho incontrato nel 2007. Girava uno spot per la Gillette. Lo spot era nato sul web, dove partì una campagna: #InritiroconGattuso. Il plot narrava di Rino in sciopero della barba, fino all’11 febbraio, giorno in cui si sarebbe rasato in pubblico, nella sua Schiavonea. Io fui mandata a seguirlo mentre, segretissimamente, girava alcune scene.

LO SPOT PER LA GILETTE

Pur abitandoci a meno di un quarto d’ora quella fu la prima volta che misi piede al porto di Corigliano. Pioveva. Io ero più giovane e vanitosa. Avevo ombrello e borsa Burberry (quando sono a casa svaligio volentieri l’armadio della genitrice) in testa una cloche impermeabile tutta un leopardo e un cappottino cammello. Arrivata lì cominciarono a rimbalzarmi da un dock a un altro (vabbè, magazzino, sì) a ogni mio passaggio seguivano risate e frasi in un linguaggio, a me bizantina doc, semisconosciuto. Finalmente li trovai. Mi scambiarono per una giornalista milanese di Sky (signora mia, la bistrattata stampa “locale”) e mi fecero passare.

C’era Ringhio con i suoi amici di sempre. Rideva e scherzava in dialetto e non con quell’italianoski semi milanese in uso per essere socialmente accettato. Cambiò tono solo quando mi vide. Fu un pomeriggio spettacolare.

L’ho rivisto tempo dopo, inaugurava un’azienda ittica. L’occasione era formale, c’erano politici e quello che ne consegue. Era più serio. Compassato.

Gli voglio tanto bene che gli ho pure perdonato quel bruttobruttobrutto spot per la Calabria e solo perché ci metteva il cuore, sia chiaro.

L’UOMO CHE È CADUTO E SI È RIALZATO SEMPRE



Di calcio non capisco nulla, tifo fortissimamente Roma per amore fraterno, ma lui è un campione.

E’ caduto, si è fatto male e si è rimesso in piedi. Più volte, come quando stava perdendo la vista. Ringhio è uno di noi. Uno che non molla.

Da “mur a mur cu ru spitale” a “mur mur cu ru mondiale”. Noi ci crediamo, Ringhio. Sei uno di noi.