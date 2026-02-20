3 minuti per la lettura

Motocross. Ha solo 16 anni ma corre già tra i grandi: Domenico Tavernise, giovane pilota di Corigliano-Rossano, porta in alto la Calabria nel Supermarecross FMI 2026. Allenamenti, sacrificio e passione stanno costruendo il suo sogno su due ruote

C’è un sedicenne di Corigliano-Rossano che sta facendo parlare di sé nel panorama del motocross italiano. Si chiama Domenico Tavernise, è nato il primo gennaio 2010 – primo calabrese nato in quell’anno, circostanza che gli valse un riconoscimento dal sindaco della sua città – e da tempo ha scelto la moto non come semplice hobby, ma come vocazione vera e propria, da inseguire con tenacia, sacrificio e una dedizione fuori dal comune per la sua età.

DOMENICO TAVERNISE PROMESSA DEL MOTOCROSS CALABRESE

Domenico si è già messo in luce con piazzamenti di rilievo nei trofei Uisp nella categoria Open 2T, ma è nel Supermarecross che sta trovando il palcoscenico più importante. Si tratta di uno dei campionati più storici e affascinanti del panorama motociclistico italiano, un trofeo FMI – Federazione Motociclistica Italiana – a valenza nazionale e internazionale, che si disputa su sabbia lungo alcune delle spiagge più suggestive del Paese. Le grandi arene naturali che si formano sul litorale richiamano un pubblico caloroso e appassionato, e il campionato è considerato da molti atleti una preparazione tecnica e fisica fondamentale in vista del campionato Prestige e delle serie internazionali.

IL CALENDARIO DELLE GARE

Il calendario di quest’anno ha preso il via con qualche imprevisto: la prima tappa, prevista a Taormina-Giardini Naxos, è stata rinviata a causa del maltempo portato dal ciclone Harry e verrà recuperata in seguito. Domenico ha quindi esordito nella seconda tappa, disputata il 14 e 15 febbraio 2026 a Rosolina Mare, nell’alto Adriatico in provincia di Rovigo, organizzata dal Moto Club Rosolina Mare e FxAction. Il risultato ottenuto — un ottimo piazzamento — gli permetterà di accumulare punti preziosi in vista delle prossime tappe, con Fiumicino, sul litorale romano, già in programma.

LA RESILIENZA DI DOMENICO TAVERNISE

Quello che colpisce di Domenico, però, non è solo il risultato in pista. È l’impegno quotidiano che ci sta dietro. Il giovane pilota si allena in Puglia, lontano da casa, affrontando ogni settimana spostamenti lunghi che non lo scoraggiano affatto. La passione per le moto gli fa dimenticare la fatica, così come non trascura mai lo studio, conciliando con maturità le esigenze scolastiche con quelle di un’attività sportiva sempre più impegnativa. A sostenerlo c’è la famiglia – suo padre è un noto odontotecnico di Corigliano-Rossano – che lo accompagna con pieno supporto in questo percorso.

La forza di Domenico è anche nell’aver brillantemente superato un incidente che gli è valso una operazione, uno stop forzato e una dura riabilitazione. Dopo la caduta è subito tornato in sella. Come un vero campione.

MOTOCROSS E SUPERMARECROSS

A credere nel suo talento c’è anche chi di Supermarecross ne sa qualcosa. Matteo Del Coco, vincitore assoluto proprio della tappa di Rosolina e dominatore del campionato nel 2025 con il team KTM Brunetti Motors, ha notato le qualità del giovane calabrese e ne è diventato il mentore. Un riconoscimento che vale più di qualsiasi trofeo: quando un campione decide di investire tempo e attenzione su un atleta emergente, significa che ha visto qualcosa di speciale.

La Calabria, terra di grande passione motociclistica – basti pensare agli 85 motoclub censiti sul territorio – ha un nuovo protagonista da seguire. In bocca al lupo, Domenico.