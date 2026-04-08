Diesel e benzina, la Calabria è al primo posto per prezzi alti

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La Calabria registra il primato negativo dei prezzi per il caro carburanti: diesel più costoso d’Italia e benzina ai vertici nazionali.

La Calabria è letteralmente travolta dal caro benzina. La regione, infatti, si ritrova ai vertici nazionali dei prezzi alla pompa. Primato assoluto in negativo. I dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy confermano infatti uno scenario tutt’altro che favorevole per automobilisti e famiglie: il diesel nella regione è il più caro d’Italia, mentre la benzina si colloca stabilmente tra le prime posizioni della classifica.In particolare, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service raggiunge i 2,172 euro al litro, superando non solo tutte le altre regioni ma perfino i listini autostradali, tradizionalmente più elevati. Un dato che pone la Calabria davanti anche alla Provincia autonoma di Bolzano e alla Lombardia, segnando un primato negativo che pesa soprattutto su chi utilizza l’auto quotidianamente. Non va meglio sul fronte della benzina: con una media di 1,804 euro al litro, la regione si colloca nel gruppo di testa insieme a Basilicata, che il petrolio lo estrae e raffina, e Sicilia.

L’ALLARME DEL CODACONS E L’ANOMALIA RISPETTO ALLE AUTOSTRADE

A lanciare l’allarme è, ancora una volta, anche il Codacons, che parla apertamente di “stangata” sui rifornimenti in coincidenza con le festività pasquali. Secondo l’associazione dei consumatori, i rincari registrati in questi giorni hanno aggravato sensibilmente la spesa per gli spostamenti degli italiani, proprio nel periodo in cui aumentano viaggi e gite fuori porta. A livello nazionale, il diesel si attesta in media a 2,142 euro al litro, mentre la benzina viaggia intorno a 1,785 euro al litro. Numeri già elevati, ma che in Calabria risultano ancora più pesanti. Il confronto con le autostrade è emblematico: qui il gasolio costa mediamente 2,158 euro al litro, meno di quanto si paga nei distributori calabresi. Un’anomalia che evidenzia un divario territoriale sempre più marcato.

PREZZI ALTI PER BENZINA E DISEL: L’IMPATTO ECONOMICO SUI BILANCI DELLE FAMIGLIE DELLA CALABRIA

Le conseguenze sono tutt’altro che marginali. Il Codacons stima che la crescita dei prezzi abbia comportato per le famiglie italiane un aggravio complessivo di circa 1,3 miliardi di euro rispetto alla Pasqua dello scorso anno. Un impatto che, in regioni già economicamente fragili come la Calabria, rischia di essere ancora più significativo. Da un lato, dunque, i rincari generalizzati dei carburanti, dall’altro un livello dei prezzi locali che resta tra i più alti del Paese. In un contesto segnato dall’aumento dei costi energetici e dei trasporti, il pieno diventa così una voce di spesa sempre più pesante nei bilanci familiari.