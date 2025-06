Migranti, nuovi sbarchi in Calabria

2 minuti per la lettura

Sessantasei migranti salvati dalla Guardia Costiera a Crotone e altri trentasette nella Locride. Arrivano tutti dalla Turchia

La Guardia costiera di Crotone ha tratto in salvo, la notte scorsa, lunedì 9 giugno, 66 migranti che si trovavano su una imbarcazione a vela alla deriva a circa 40 miglia dalla costa calabrese.

MIGRANTI SALVATI A CROTONE



La barca intercettata poco prima della mezzanotte da una motovedetta della Capitaneria di porto che ha ha effettuato l’operazione di salvataggio in mare aperto trasbordando i 66 migranti sul mezzo militare e abbandonando alla deriva il natante utilizzato per la traversata.

ATTUATO PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA



Al loro arrivo sulle banchine del porto di Crotone, i migranti accolti dal dispositivo di sicurezza coordinato dalla Prefettura: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Croce Rossa e personale dell’Azienda sanitaria provinciale. Le operazioni di accoglienza si sono svolte secondo il consueto protocollo: identificazione, primo triage sanitario e successivo trasferimento verso il centro di accoglienza di Sant’Anna, a Isola di Capo Rizzuto.

MIGRANTI SALVATI ARRIVANO DALLA TURCHIA

Le loro condizioni generali appaiono buone, nonostante la lunga traversata in mare. Secondo le prime informazioni raccolte, sono salpati diversi giorni fa da un porto della Turchia, come sta avvenendo per tutte le imbarcazioni di migranti intercettate negli ultimi giorni che approdano sulle coste della Calabria.

SBARCO DI 37 PERSONE SULLA COSTE DELLA LOCRIDE

Una motovedetta della Guardia costiera ha individuato e soccorso un’imbarcazione al largo delle coste della Locride. I militari, dopo avere preso a bordo 37 persone, tutti uomini, di nazionalità Bengalese, è approdata nel porto di Roccella Jonica.

MIGRANTI ACCOLTI NEL PORTO DI ROCCELLA

Il gruppo temporaneamente accolto nella tensostruttura gestita dalla Protezione civile e da associazioni di volontariato, in attesa dei controlli sanitari e amministrativi.

Negli ultimi tre giorni circa trecento le persone soccorsi nel mare Jonio, tutti partiti dalla Turchia.