Comunali Calabria, tre sindaci già eletti

1 minuto per la lettura

Tre i sindaci calabresi già eletti mentre ancora sono in corso le votazioni, si tratta di Tito Nastasi, a Melito Porto Salvo (RC), Sandro Polimeni a San Lorenzo (RC) e di Raffaele Mercurio a Cropani (CZ)

Tito Nastasi, commercialista, a capo di una lista civica, è il nuovo sindaco di Melito Porto Salvo, nel reggino. Nastasi – che non aveva concorrenti dopo la bocciatura della candidata a sindaco di Forza Italia, Patrizia Crea, da parte del Consiglio di Stato per errori di vidimazione delle firme a sostegno della presentazione della sua candidatura – ha superato il quorum minimo del 40% dei votanti, previsto per la validità della consultazione nei comuni con meno di 15 mila abitanti.

Il comune di Melito Porto Salvo era commissariato da circa un anno fa per il venire meno della maggioranza che guidava l’ente per motivi politico-amministrativi.

I SINDACI ELETTI

Sandro Polimeni candidato sindaco a San Lorenzo nel reggino, a capo del movimento civico “Sveglia”. La soglia del 40% dei votanti, necessaria per rendere valida l’elezione, è stata superata alle 8 di questa mattina, lunedì 26 maggio.

Raffaele Mercurio, sindaco uscente e riconfermato a Cropani, unico candidato con la lista “Unicamente Cropani”. Nel comune dell’Alto Ionio catanzarese alle 10 di oggi, lunedì 26 maggio, si è recato alle urne il 60,5% degli aventi diritto.