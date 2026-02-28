Guerra in Iran, a Dubai 204 studenti italiani bloccati, tra loro ci sarebbero anche dei calabresi

1 minuto per la lettura

Oltre 200 studenti italiani (tra loro ci sarebbero anche dei calabresi) sono bloccati a Dubai in seguito all’inizio della guerra in Iran

Bloccati a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo disposto in seguito all’inizio della guerra in Iran ci sono anche 204 studenti italiani (tra loro ci sarebbero anche dei calabresi) parte del progetto Ambasciatori del futuro. Dubai oltre alla chiusura dello spazio aereo ha direttamente subito gli effetti del conflitto con alcuni missili che hanno colpito il Fairmont Hotel che si trova a The Palm.

Il gruppo di 204 studenti italiani delle scuole superiori coinvolti nel progetto “Ambasciatori del futuro” dell’associazione World Student Connection è bloccato a Dubai, a causa della chiusura dello spazio aereo legata al conflitto in Iran divampato questa mattina 28 febbraio 2026 all’alba. Tra di essi vi sono dei ragazzi veneti ma pare ci siano anche alcuni ragazzi della Calabria.

Secondo quanto riferito al momento alle famiglie, gli studenti sono sistemati in albergo in attesa della riprogrammazione dei loro voli di rientro. Il gruppo italiano sarebbe dovuto tornare domani 1 marzo 2026. Ma la situazione ha costretto gli organizzatori a rinviare la partenza fissata, al momento, al 3 marzo. Il programma Wsc prevede la simulazione diplomatica dei lavori dell’Onu e riunisce adolescenti e universitari di diverse nazionalità.