Maltrattamenti all'asilo di Cotronei, condanne definitive per le maestre

Diventano definitive le pene per le maestre accusate di maltrattamenti all’asilo nido di Cotronei, sigillo della Cassazione

COTRONEI – All’asilo nido di Cotronei ci furono maltrattamenti. Non abusi di mezzi di correzione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro. In Appello era stato accolto il ricorso della Procura di Crotone contro la sentenza del Tribunale penale pitagorico. Il capo di imputazione fu così riqualificato e la condanna aumentata, da 4 mesi di reclusione a 1 anno e 4 mesi ciascuno. I supremi giudici hanno respinto i ricorsi difensivi. Le condanne di 1 anno e 4 mesi diventano ora definitive per le maestre Anna Rita Stumpo e Anna Rita Rachieli.

LE ACCUSE

La vicenda risale a qualche anno fa e portò, nell’aprile 2017, alla sospensione delle due docenti dal servizio. Drammatiche le testimonianze delle mamme degli alunni in aula. Una ha raccontato che sua figlia aveva paura del buio, dei serpenti, perfino di andare a fare la pipì, e che dopo averla interrogata la maestra dell’asilo la faceva mangiare faccia al muro. Un’altra, a un certo punto, non riusciva a trattenere le lacrime mentre parlava della «stanza buia». L’incubo vissuto dagli alunni era raffigurato nei disegni come una “prigione” dove i più “cattivi” sarebbero stati rinchiusi a scopi punitivi. Da qui una sorta di rifiuto dell’attività scolastica ingenerato dalle vessazioni.

Prova cardine le intercettazioni ambientali che documenterebbero urla, strattonamenti, schiaffi, che le maestre hanno poi sminuito, durante la loro escussione, come buffetti.

GLI AVVOCATI

Confermata anche la parte della sentenza relativa al risarcimento alle parti civili che in primo grado era stato negato. A dare man forte alla pubblica accusa gli avvocati Maria Vincenza Corigliano, Francesca Serra, Giuseppe Peluso, Luigi Foresta, Francesco Garofalo, Nino Grassi, Marta Ciconte, in rappresentanza dei genitori di alcuni alunni. Gli avvocati difensori Giovambattista Scordamaglia, Mario Secreti, Mario Scavelli e Francesco Verri hanno, invece, tentato di smontare l’accusa sostenendo che dalle registrazioni non si ricavano minacce.

