Indagine su Occhiuto, parte dell’inchiesta trasferita a Roma

Secondo il Fatto Quotidiano, la parte dell’indagine che ha coinvolto il presidente della Regione Roberto Occhiuto in relazione a dei rimborsi per l’uso di un’auto blu trasferita per competenza territoriale a Roma

CATANZARO – Una parte dell’inchiesta aperta dalla Procura di Catanzaro e che vede indagato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, è ora trasferita, per competenza, alla Procura di Roma. Lo scrive il Fatto Quotidiano riferendo che si tratta della parte che riguarda una presunta truffa per i rimborsi da 3.800 euro al mese che Occhiuto avrebbe percepito dalla Regione per l’uso dell’automobile per l’esercizio delle sue funzioni nonostante fruisse già di un’altra auto, sempre pagata dalla Regione.

Il trasferimento degli atti, scrive il Fatto, è dovuto alla circostanza che il presunto reato di truffa si compierebbe nel momento e nel luogo dell’incasso e visto che i bonifici dei rimborsi sono incassati nell’agenzia di Roma dove Occhiuto ha il suo conto, la competenza è della Procura della Capitale. Secondo l’ipotesi dell’accusa, Occhiuto, pur avendo già un’Audi Q6 di una società di leasing per la quale percepiva il rimborso, avrebbe preso un’altra vettura, un’Audi Q4 ottenendo un secondo rimborso dalla Regione. La vicenda dell’auto rientrava nell’inchiesta della Procura di Catanzaro che vede indagato il presidente della Regione Calabria per corruzione.