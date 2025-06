Roberto Occhiuto attende la convocazione in Procura

2 minuti per la lettura

Dopo l’annuncio sui social della notifica dell’avviso di garanzia, il governatore Occhiuto ha chiesto di essere sentito e attende la convocazione in Procura

IL giorno dopo l’annuncio via social dell’avviso di garanzia che gli è stato notificato, il governatore Occhiuto lo ha trascorso tra Roma e la Cittadella. Nella capitale aveva una riunione al Mef, dove si sta discutendo l’uscita della Calabria dal commissariamento per la sanità. Nel tardo pomeriggio in Cittadella ha presieduto la riunione di Giunta. Attorno si moltiplicavano le reazioni e gli attestati di solidarietà provenienti dal centrodestra e indirizzati al governatore. Occhiuto risulta indagato in un’inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro guidata da Salvatore Curcio e il reato contestato è quello di corruzione.

«Essere iscritto nel registro degli indagati, anche a mia tutela, come mi dicono, per me è una cosa infamante: è come se mi avessero accusato di omicidio. È una cosa inverosimile che io possa essere avvicinato ad una ipotesi anche lontanamente vicina alla corruzione» ha detto il governatore sui suoi canali social. L’inchiesta, come dice lo stesso Occhiuto, è più ampia e coinvolge anche altre persone, almeno quattro.

«Non so nemmeno quale circostanza mi viene contestata – ha detto ancora il governatore calabrese – Ho chiesto di essere sentito al più presto, perché per come mi sono comportato in questi anni non ho nulla da temere». Per ora il governatore non ha ancora ricevuto nessuna convocazione da parte della Procura.

Sulla vicenda vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti. Intorno, per ora, si fanno solo ipotesi. Ipotesi che incrociano due episodi – non è chiaro se e come siano collegati –, l’uno risalente alla campagna elettorale, l’altro più recente.

Nel primo caso, si tratta di una segnalazione dell’antiriciclaggio di Bankitalia, resa nota nel settembre del 2021 dal Domani, mentre era in corso la campagna elettorale, e riferita a flussi finanziari giudicati sospetti che coinvolgevano aziende di cui Occhiuto era socio. Il secondo episodio è relativo invece alle perquisizioni che la Guardia di Finanza avrebbe condotto venerdì scorso a Cosenza presso la sede di Ferrovie della Calabria, azienda partecipata dalla Regione. Gli inquirenti avrebbero acquisito atti anche in Cittadella. La loro attenzione si sarebbe concentrata su una serie di nomine.