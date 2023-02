Congresso Pd, Bonaccini in Calabria si attesta al 53 per cento

4 minuti per la lettura

I dati del congresso Pd sono ancora parziali, ma la percentuale di consensi riscossa dal governatore emiliano Bonaccini in Calabria è netta

STEFANO Bonaccini è il candidato alla segreteria nazionale del Pd più votato in Calabria. I dati sono ancora parziali, ma la percentuale di consensi riscossa dal governatore emiliano è netta: Bonaccini – riferisce il comitato elettorale – supera stabilmente il 50% dei consensi sul territorio regionale.

L’andamento del voto è stato però molto diverso, all’interno delle province, ed è stato un po’ la cartina di tornasole della geografia delle correnti del partito.

Insomma, il peso dei maggiorenti si è visto in azione nei territori di riferimento. Un caso evidente è Cosenza, con un dato – seppur parziale – in netta controtendenza rispetto ai risultati dello scrutinio nazionale che vede Bonaccini in testa, sopra il 50 per cento, seguito da Elly Schlein al 35 per cento e De Micheli ultima con il 4,6 per cento.

A Cosenza la “classifica” dal secondo posto in poi è ribaltata. Bonaccini non sfonda (si ferma al 47 per cento) e alle sue spalle si piazza Paola De Micheli (26 per cento), forte del sostegno di Enza Bruno Bossio e Nicola Adamo. Elly Schlein, spinta da Carlo Guccione, è terza (17 per cento). Ultimo Gianni Cuperlo (10 per cento), che si “consola” con la vittoria in alcuni circoli, tra cui quello di San Giovanni in Fiore, che si conferma feudo di Mario Oliverio. Bonaccini qui arriva solo terzo e De Micheli seconda.

Nella provincia di Vibo Valentia, invece, il successo ottenuto dal governatore dell’Emilia Romagna è ampio: Bonaccini raggiunge il 70,02 per cento dei consensi, De Micheli il 12,77 per cento, Cuperlo il 12,10 per cento. Schlein arriva solo ultima, attestandosi al 5,11.

Crotone è la provincia più in linea con il trend nazionale. Qui Bonaccini ha conquistato il 50,07 per cento, seguito da Schlein (30%), Cuperlo (11%) e De Micheli (8,9%). A Crotone città Bonaccini ha ottenuto il 43,45 per cento, Schlein il 28,6 per cento, tallonata da Paola De Micheli (23%). Ultimo Cuperlo con il 9 per cento.

Nessuna sorpresa neanche a Catanzaro, dove Bonaccini sfonda con il 65 per cento. Dietro di lui Schlein (15,1%), che supera Cuperlo per appena 10 voti di differenza (14,19%). Ultima De Micheli al 5,4 per cento. A trainare Gianni Cuperlo in provincia è stato il circolo di Lamezia, la città con più aventi diritti al voto (314) e più votanti (249). Qui il congresso è stato praticamente una partita a due tra Bonaccini e Cuperlo. Al primo sono andati 167 voti (67%), al secondo 69 (27,7%). Terza Schlein con 9 voti (3,61%), ultima De Micheli con 5 (1,61%).

Per quanto riguarda Reggio Calabria, l’unico dato ieri disponibile riguardava la città. Qui vittoria netta di Bonaccini, seguito da Schlein, Cuperlo e De Micheli.

I dati dei voti dei circoli serviranno in questa fase a definire i candidati che parteciperanno alle primarie del 26 febbraio. Il trend nazionale è ormai abbastanza chiaro e gli aspiranti segretario che si sfideranno nei gazebo si profilano Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

De Micheli e Cuperlo, che avranno comunque una manciata di posti in assemblea nazionale, potranno poi anche decidere di sostenere uno dei due alle primarie.

Al voto del 26 febbraio possono partecipare anche i non iscritti al Partito democratico.

CONGRESSO, I DATI UFFICIALI DEL PD CALABRIA

I COMITATI REGIONALI PER ELLY SCHLEIN: NOI AL 22%

“Dai dati raccolti dai Comitati “Parte da Noi” per Elly Schlein Segretaria del Pd in Calabria hanno partecipato alla prima fase congressuale 7431 iscritti ed iscritte.

Stefano Bonaccini ha raccolto 3873 voti pari al 52%, Elly Schlein 1594 voti pari al 22%, Paola De Micheli 1212 voti pari al 16% e Gianni Cuperlo 752 voti pari al 10%. Ringraziamo tutti gli iscritti e le iscritte che con la loro partecipazione hanno contribuito a rilanciare il Partito democratico della Calabria e a riempire di contenuti il nostro congresso costituente.

Ringraziamo con affetto quanti hanno scelto Elly in questa prima fase ed in particolare i 614 iscritti della Città Metropolitana di Reggio Calabria (37%), i 585 iscritti delle Provincia di Cosenza (17%), i 208 iscritti della Provincia di Crotone (30%), i 163 iscritti della Provincia di Catanzaro (14%) e i 24 della Provincia di Vibo Valentia (4,5%).

Ora guardiamo con fiducia alla seconda fase del congresso che si terrà il 26 febbraio, quando oltre agli iscritti ed alle iscritte del partito, anche i cittadini e le cittadine che guardano con interesse al nostro percorso costituitene potranno partecipare ed esprimersi democraticamente.

Siamo certi che anche in Calabria i temi fondamentali della nostra mozione come la lotta alle diseguaglianze sociali, la lotta per il lavoro gusto e dignitoso, l’affermazione della sfida ambientale e generazionale, l’affermazione e l’ampliamento dei diritti sociali, politici, civili ed economici troveranno ampio consenso. Già in queste ore registriamo la mobilitazione di associazioni del terzo settore, dell’associazionismo cattolico di base, di movimenti progressisti, ambientalisti e riformisti che vogliono impegnarsi nel percorso costituente e che soprattutto vogliono dare una mano ad Elly Schlein nella sua opera di cambiamento e rinnovamento del partito. Siamo pronti e fiduciosi per le primarie sia a livello nazionale che regionale”.