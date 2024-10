Roberto Occhiuto a Bruxelles: focus su cooperazione, resilienza climatica e sviluppo regionale

2 minuti per la lettura

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha partecipato ieri a una serie di incontri istituzionali a Bruxelles, consolidando il ruolo della Calabria nelle dinamiche europee. La missione ha visto al centro dell’agenda temi cruciali come la cooperazione mediterranea, la resilienza climatica e lo sviluppo delle infrastrutture regionali. Inoltre, ha ribadito la centralità della Calabria nelle politiche europee e il suo impegno nel rafforzare la cooperazione tra le Regioni del Mediterraneo, promuovendo la crescita e la sostenibilità attraverso il dialogo e l’innovazione.

ROBERTO OCCHIUTO A BRUXELLES

Secondo quanto riportato da una nota del portavoce del Governatore, Occhiuto ha avviato la giornata con «un lungo e cordiale colloquio con l’ambasciatore Vincenzo Celeste, a capo della Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea». Celeste, figura chiave nei rapporti tra Italia e le istituzioni europee, ha discusso con Occhiuto delle attuali sfide politiche e delle opportunità per le Regioni italiane all’interno del contesto europeo.

La missione calabrese a Bruxelles, grazie anche al sostegno della Rappresentanza italiana presso l’Ue, ha già segnato importanti successi negli ultimi due anni. Tra questi, come evidenziato dalla nota ufficiale, spiccano «gli esiti positivi dei negoziati con la Commissione europea per avere il via libera alle deroghe dei cosiddetti aiuti di Stato per rafforzare gli aeroporti, per la riforma dell’idrico e per l’agricoltura». Questi risultati riflettono un impegno costante nel cercare risorse europee per migliorare le infrastrutture e i settori strategici della Calabria.

WORKSHOP “REGIONI DEL MEDITERRANEO: COOPERAZIONE PER LA RESILIENZA CLIMATICA”

Successivamente, Occhiuto ha partecipato come relatore al workshop politico organizzato nell’ambito della Settimana Europea delle Regioni e delle Città, dal titolo “Regioni del Mediterraneo: cooperazione per la resilienza climatica”. All’evento hanno preso parte i rappresentanti delle Regioni Andalucia e Murcia (Spagna) e Marche. Durante il dibattito, la Calabria ha illustrato i risultati ottenuti grazie all’utilizzo dei droni e all’operazione ‘Tolleranza Zero’ nella difesa dell’ambiente e nella lotta agli incendiari. Un’iniziativa «molto apprezzata da tutti i rappresentanti delle Regioni presenti al workshop», come riportato dalla nota.

STRATEGIE DELLA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI PERIFERICHE E MARITTIME

Nel corso della permanenza a Bruxelles, il governatore Roberto Occhiuto ha inoltre incontrato il presidente della Regione Andalucia, con cui ha discusso le strategie future della Commissione Intermediterranea della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime (Crpm), di cui è presidente. «In particolare – conclude la nota- è stato definito l’indirizzo generale dell’organismo per il prossimo biennio, con particolare riferimento alla creazione della Macroregione Euromediterranea e ai rapporti con il nuovo Commissario europeo per il Mediterraneo».