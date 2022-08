Covid Bollettino Calabria 3 agosto: casi attivi e ricoveri in calo, positività al 25%

3 minuti per la lettura

Diminuiscono i casi attivi di Covid-19, i soggetti in isolamento, i ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Il bollettino di oggi, mercoledì 3 agosto 2022, conferma la flessione della curva epidemiologica da coronavirus in Calabria.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.371 tamponi, per cui i test effettuati dall’inizio della pandemia arrivano a 3.524.371. Il totale dei casi rilevati nelle ultime 24 ore è pari a 1.852 mentre dall’inizio dell’emergenza legata alla pandemia da Coronavirus Covid-19 si raggiunge quota 501.838 casi individuati. Il tasso di positività di giornata raggiunge il 25,13%, quello generale da inizio pandemia in Calabria sale al 14,24%.

La situazione dei contagi

I casi attivi sono 74.230 (-294 rispetto a ieri). Ciò è dovuto al saldo tra i nuovi contagi (1.852), i guariti (2.140) registrati nelle ultime 24 ore (il totale delle persone che hanno superato la malattia dall’inizio della pandemia sale a 424.769) e i decessi (6).

Con i sei decessi registrati nelle ultime 24 ore (1 a Catanzaro e 5 a Cosenza) il totale delle vittime legate al coronavirus covid-19 sale a quota 2.839 con un tasso di mortalità in Calabria che si pone allo 0,56%. I tassi di mortalità a livello provinciale sono i seguenti:

Catanzaro – 358 decessi – 0,43%

Cosenza – 1.216 decessi – 0,85%

Crotone – 250 decessi – 0,50%

Reggio Calabria – 824 decessi – 0,46%

Vibo Valentia – 177 decessi – 0,40%

Altra Regione – 14 decessi – 0,28%

Covid Bollettino Calabria 3 agosto 2022: I nuovi casi per provincia di riferimento

I casi scoperti e confermati oggi nelle varie province calabresi fanno registrare un picco nelle province di Crotone e Cosenza ma dati rilevanti giungono anche da Reggio Calabria e sono complessivamente così suddivisi (tra parentesi il totale dei casi attivi nelle rispettive province):

Cosenza: 565 (50.434)

Catanzaro: 319 (5.008)

Crotone: 250 (2.709)

Vibo Valentia: 88 (2.113)

Reggio Calabria: 571 (11.642)

Altra Regione o Stato Estero: 59 (2.324)

Percentuale di casi positivi in rapporto alla popolazione

Al netto delle reinfezioni, da inizio pandemia ha contratto il Covid in Calabria il 26,49% della popolazione. Il dato più alto, per come si evince dal Bollettino sul coronavirus covid-19 in Calabria del 3 agosto, si registra in provincia di Reggio Calabria dove la percentuale di contagio della popolazione sale al 33,44%. Ecco il dato provincia per provincia:

Calabria 26,49% ( 501.838 casi su 1.894.110 abitanti)

Cosenza 20,55% (141.927 casi su 690.503 abitanti)

Catanzaro 23,90% (83.503 casi su 349.344 abitanti)

Crotone 29,46% (49.674 casi su 168.581 abitanti)

Reggio Calabria 33,44% (177.573 casi su 530.967 abitanti)

Vibo Valentia 28,54% (44.156 casi su 154.715 abitanti)

Andando nel dettaglio delle proporzioni del contagio nelle diverse province calabresi si evidenza come in provincia di Reggio Calabria si sia verificato il 35,4% delle infezioni, a seguire in provincia di Cosenza il 28,3% del totale dei contagi, in provincia di Catanzaro il 16,6% , in provincia di Crotone il 9,9% e in provincia di Vibo Valentia l’8,8%. Si evidenzia, infine, l’1% relativo a contagi che hanno riguardato persone residenti in altre regioni o all’estero.

I soggetti in isolamento domiciliare diventano 73.916 (-286), così ripartiti:

50.320 in provincia di Cosenza,

4.930 in provincia di Catanzaro,

2.685 in provincia di Crotone,

2.095 in provincia di Vibo Valentia,

11.567 in provincia di Reggio Calabria,

2.319 tra gli extraregionali (non residenti o stato estero).

Covid Bollettino Calabria 3 agosto 2022: La situazione negli ospedali

In calo i ricoveri in reparti ordinari che si attestano a quota 302 (-6) così ripartiti:

Catanzaro e provincia 70 persone contagiate

Cosenza e provincia 111 persone contagiate

Reggio Calabria e provincia 75 persone contagiate

Crotone 24 persone contagiate

Vibo Valentia 18 persone contagiate

Altra Regione/Stato estero 4 persone contagiate

In leggera diminuzione anche i pazienti in terapia intensiva a quota 12 (-2), così ripartiti: 8 a Catanzaro, 3 a Cosenza e 1 Altra Regione/Stato estero.

PRESSIONE SUL SERVIZIO SANITARIO

Ad oggi in Calabria, secondo i dati Agenas, sono disponibili 971 posti letto complessivi in area medica (in precedenza 956), occupati al 31,10%, mentre in terapia intensiva sono disponibili 177 posti (in precedenza 183), occupati al 6,77% (GUARDA SU AGENAS I DATI IN DETTAGLIO).