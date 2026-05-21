La sfida della sicurezza dati per il fotovoltaico europeo

Arezzo/Valdarno, 19 mag. (askanews) – La sicurezza dei dati e delle infrastrutture elettriche è oggi una delle principali sfide del settore energetico. In un contesto sempre più digitale e interconnesso, ZCS Azzurro, brand della divisione Green Innovation di Zucchetti Centro Sistemi, punta su sistemi di gestione proprietari e server europei per garantire protezione delle informazioni, continuità operativa e affidabilità degli impianti fotovoltaici.L’azienda italiana mantiene in Europa il controllo delle attività strategiche, dalla gestione dei dati ai sistemi di monitoraggio, pur avvalendosi di una filiera internazionale per la produzione hardware. Un modello pensato per assicurare conformità alle normative europee, dal GDPR alla tutela delle reti elettriche.Le parole di Averaldo Farri, Direttore della Divisione Green Innovation: “Noi diamo grande importanza alla sicurezza dei dati, sia lato utenza, perché da un impianto fotovoltaico si possono ricavare molte informazioni sensibili, per esempio quanto si consuma, quando si consuma e in che modo viene utilizzata l’energia, e poi anche lato sicurezza delle reti, perché paradossalmente mandando con un segnale elettronico in crash tutti gli inverter in una sola volta si potrebbero mettere a grande repentaglio le reti elettriche”.Attraverso infrastrutture cloud proprietarie e server residenti in Europa, ZCS Azzurro garantisce il controllo diretto delle informazioni e dei sistemi di monitoraggio, evitando dipendenze da piattaforme extra-UE e rafforzando la protezione dei dati sensibili.A sottolineare il valore del sistema proprietario anche Riccardo Filosa, Sales Director della Green Innovation di Zucchetti Centro Sistemi: “La gestione dei dati attraverso un’infrastruttura cloud proprietaria ci permette di offrire un servizio di qualità nettamente superiore ai nostri clienti, ci permette di offrire personalizzazioni ai clienti”.L’ offerta ZCS Azzurro comprende inverter di ultima generazione, sistemi di accumulo, soluzioni BESS per applicazioni C&I e utility scale, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, pompe di calore aria/acqua e piattaforme avanzate di monitoraggio. Un ecosistema energetico integrato che punta a coniugare innovazione, sicurezza e transizione energetica responsabile.