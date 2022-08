1 minuto per la lettura

CATANZARO – Sono 1.592 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 23,65%. Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra 3 decessi e 1.522 guariti.

In Calabria sono ad oggi 74.298 i positivi. Diminuiscono i ricoveri in reparto (-12 per un totale di 290) e i ricoveri in terapia intensiva (-1, per un totale di 11).