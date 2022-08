Covid in Calabria, il bollettino del 18 agosto: 1.654 casi e due decessi

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Covid in Calabria. Il bollettino regionale del 18 agosto evidenzia un calo dei contagi nelle ultime 24 ore nella nostra regione: sono 1.654 con 5.832 tamponi (ieri erano 2.116 ma con 7.768 test), mentre continua l’ascesa del tasso di positività, 28,36%.

Due i decessi che portano il totale dall’inizio della pandemia a 2.903 vittime. Diminuiscono i ricoveri per Covid nei reparti di cura, -21 (185) e nelle terapie intensive, -3 (9). I guariti sono 449.068 (+1.506), gli attualmente positivi 68.866 (+146) e gli isolati a domicilio 68.672 (+170).

In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.602.359. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 520.837.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 3823 (32 in reparto, 6 in terapia intensiva, 3785 in isolamento domiciliare); casi chiusi 83635 (83268 guariti, 367 deceduti); Cosenza: casi attivi 51965 (75 in reparto, 1 in terapia intensiva, 51889 in isolamento domiciliare); casi chiusi 95556 (94305 guariti, 1251 deceduti); Crotone: casi attivi 2279 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2256 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49719 (49465 guariti, 254 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 6102 (38 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6064 in isolamento domiciliare); casi chiusi 176307 (175469 guariti, 838 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 1787 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1774 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43764 (43586 guariti, 178 deceduti).