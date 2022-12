1 minuto per la lettura

Covid Bollettino Calabria 20 dicembre: contagi e incidenza in crescita

CATANZARO – Curva del contagio in rialzo in Calabria dove il covid – secondo i dati diffusi nel bollettino regionale di oggi, martedì 20 dicembre – nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 806 casi in più, con 4.797 tamponi effettuati ed un indice di positività al 16,80%.

Ancora alto il numero dei decessi connessi alla pandemia: sono 5 distribuiti tra Catanzaro (2) e Cosenza (3). Il totale delle vittime arriva a quota 3.174.

Si libera un posto nelle corsie ospedaliere di malattie infettive mentre aumentano di 2 unità i pazienti intubati nelle intensive: ora sono ben 19 (Catanzaro 13, Cosenza 1, Reggio 5).

I soggetti attualmente positivi al coronavirus in Calabria sono 7.604, di cui 7.409 in isolamento domiciliare. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Il totale dei tamponi eseguiti da inizio emergenza arriva a quota 4.076.550.