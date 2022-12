Coronavirus, il bollettino del 21 dicembre: 588 nuovi casi e 3 vittime

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 610808 (+588) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Nelle ultime 24 ore la provincia più colpita è stata quella di Reggio Calabria con 180 nuovi casi. Cifre leggermente inferiori quelle comunicate dalle Asp di Cosenza (+155) e di Catanzaro (+153). L’andamento del contagio è più lento nelle province di Crotone (+66) e di Vibo Valentia (+30). Alla voce “Altra Regione o Stato estero” sono stati segnalati 4 nuovi casi.

Tre invece le vittime, registrate una per ogni provincia di Cosenza, Crotone e Vibo. Il totale dei decessi da inizio pandemia, in Calabria, sale così a quota 3177.

Netto calo dei pazienti per i quali era stato prescritto l’isolamento (-267). Diminuiscono anche i ricoveri in reparto (-1) e quelli in Rianimazione (-2).

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4079947 (+3.397).