Ambulanze, i tempi di soccorso ancora fuori dal target nazionale

Ambulanze, sui tempi di risposta alle richieste di soccorso non ci siamo: nel 2024 la media è stata di 24,5 minuti per l’arrivo del 118

COSENZA – Prima il caso dell’assegnazione regionale delle ambulanze private disposta dall’Asp di Cosenza, che ha penalizzato praticamente tutte le province calabresi ad esclusione dell’area Bruzia lasciando in totale 33 postazioni “victor”, ovvero quelle gestite dalle associazioni di volontariato, scoperte in attesa che si chiudano le procedure di accreditamento (LEGGI). Poi la vicenda del Catanzarese, con le postazioni dello jonio sostanzialmente ferme a causa del pasticcio amministrativo in corso da almeno un anno all’interno dell’Asp di Catanzaro, dagli straordinari non pagati ai buoni pasto non elargiti, passando per nuove e limitanti decisioni sui premi di produttività (quello del 2022 neanche pagato). Infine, la “guerra” che vede contrapposte maggioranza ed opposizione in consiglio regionale sui tempi medi di soccorso delle ambulanze in Calabria.

L’ennesima estate di passione sul fronte del 118, con l’ultimo caso della donna che ha atteso 40 minuti i soccorsi a Catanzaro, mette in mostra ancora una volta la fragilità di un sistema che, begli ultimi anni, ha subito una sorta di “privatizzazione” gestionale grazie all’intervento di Areu, la società di soccorso lombarda, che tutt’ora supervisiona il sistema del numero unico 112 (implementato in tutta Italia proprio da Areu) e la nuova gestione delle centrali operative.

AMBULANZE E TEMPI DI SOCCORSO: IL PUNTO

L’ultima volta che la Calabria ha visto sfiorare la media dei diciotto minuti dalla chiamata all’arrivo sul posto è stato tra il 2017 e il 2018. Per due anni consecutivi le ambulanze calabresi avrebbero raggiunto una media di 19 minuti. Oggi, invece, ce ne voglio 24,5 in media per arrivare sul posto. Le cose sono peggiorate proprio a partire dal 2020, in concomitanza con lo scoppio della pandemia. In quell’anno le ambulanze hanno risposto in media dopo 27 minuti, 30 minuti nel 2021, 28 nel 2022.

I dati “anomali” in questo caso riguardano anche i protocolli di sicurezza introdotti durante il Covid, con gli operatori sanitari delle ambulanze obbligati alla vestizione con dispositivi di protezione anti-contagio. Il 2023 è andato praticamente uguale: 28 minuti in media. Nel 2024 si è scesi a 24,5 ma con situazioni piuttosto diseguali nelle province. Ad andar peggio è l’Asp di Vibo Valentia (29), segue Reggio Calabria (28) e poi Crotone (27), ancora “ignoti” i dati dell’Asp di Cosenza, che dovrebbe coordinare l’intero 118 regionale, e quella di Reggio Calabria.