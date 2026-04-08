Sanità in Calabria, nominata la commissione di valutazione dei direttori generali

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Con decreto della Regione Calabria è ufficiale la composizione della commissione di valutazione dei futuri direttori generali della sanità. Esperti nazionali selezioneranno i manager di Asp e ospedali.

CATANZARO – La sanità calabrese si prepara a una nuova stagione di nomine ai vertici. Con un decreto firmato nei giorni scorsi, il Presidente Roberto Occhiuto della Regione Calabria ha ufficializzato la composizione della Commissione incaricata di valutare i curricula dei candidati alla direzione generale degli enti del Servizio Sanitario Regionale. Il compito degli esperti sarà quello di passare al setaccio i profili professionali. Formare così le rose di idonei da cui saranno scelti i futuri manager delle principali aziende sanitarie e ospedaliere della regione. L’avviso pubblico, indetto dalla Giunta lo scorso gennaio, mira a coprire i posti di comando in strutture nevralgiche del territorio. Nello specifico, la procedura riguarda le aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. E, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro e il Grande Ospedale Metropolitano (Gom) di Reggio Calabria.

LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE VALUTAZIONE DEGLI DIRETTORI GENERALI NELLA SANITÀ IN CALABRIA

Con il decreto licenziato nei giorni scorsi, il presidente della Regione ha preso atto dei componenti indicati da Agenas e dall’Istituto superiore della sanità. Si tratta del direttore generale, Angelo Tanese, e la dirigente di ricerca del Centro nazionale della clinical governance ed eccellenza delle cure, Velia Bruno. Quale componente individuato dalla Regione è stato nominato Francesco Longo, professore all’università Bocconi.