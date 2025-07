Emergenza idrica Calabria, dighe e riserve: Regione a rischio medio

1 minuto per la lettura

Dighe e riserve, regione Calabria a rischio “medio”, l’arrivo del caldo riaccende l’emergenza idrica, i dati dell’osservatorio: Reggio e Crotone in allerta rossa sull’acqua potabile

COSENZA – Non si scappa, anche per il mese di luglio la criticità idrica resta media in quasi tutta la Calabria, elevata invece nelle province di Reggio Calabria e Crotone. E non è solo un problema per le irrigazioni, è soprattutto una situazione che colpisce le acque del rubinetto. Quella potabile, infatti, è sempre più scarsa.

Le ultime analisi dell’osservatorio dell’autorità di bacino dell’Appennino Meridionale «confermano la severità idrica “elevata” per le province di Reggio e Crotone, oltre che per alcuni schemi del cosentino funzionalmente collegati al crotonese, in ragione dello stato di emergenza idrica, mentre la severità idrica risulta “media” per il restante territorio regionale».

EMERGENZA IDRICA, CALABRIA A RISCHIO: I DATI SULLE DIGHE

I dati relativi alla diga del Menta forniscono indicazione «di un recupero rispetto ai mesi precedenti, con un livello d’invaso comunque pari a circa il 75% del volume invasabile.

Le previsioni del gestore, per diversi scenari di afflusso e prelievo, evidenziano che il perdurare del periodo siccitoso determinerà una condizione simile a quella del 2024.

Sull’Alaco l’osservatorio precisa anche qui «un recupero rispetto ai mesi precedenti, con un livello d’invaso comunque pari a circa il 50% del volume invasabile. Il livello d’invaso è comunque significativamente inferiore a quello del periodo omologo degli anni 2019-2025, si rende necessaria una costante azione di monitoraggio».

Molto più duri invece i dati relativi alle dighe Arvo (Trepidò), Ampollino (Nocelle) e Passante. Qui si evidenzia «una diminuzione rispetto ai valori della media per il periodo degli anni 2017-2025».