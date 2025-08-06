Piromani in Calabria, Occhiuto “Due arresti e settanta le denunce”

2 minuti per la lettura

Piromani in Calabria, il governatore Roberto Occhiuto annuncia: “Due arresti e settanta le denunce” mentre prosegue la campagna “Tolleranza Zero”

CATANZARO – “Guardate questi due: cosa stanno facendo? Hanno scaricato dei rifiuti, li hanno bruciati, hanno fatto un rogo. Da questi roghi spesso si generano poi grandi incendi”. Lo dice il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato sui social. Nel video mostra con un tablet le immagini di due incendiari che nelle campagne di Gallico, in provincia di Reggio Calabria, appiccano un incendio per bruciare alcuni rifiuti.

Anche quest’anno per contrastare gli incendi la Regione Calabria ha messo in campo 25 droni. I velivoli ogni giorno monitorano oltre 1.500 chilometri di territorio, un totale che ha superato i 40.000 chilometri nel mese di luglio. Dall’inizio dell’estate, grazie all’ operazione “Tolleranza Zero” è scattata la denuncia alle autorità competenti di 70 tra incendiari e piromani.

“Sono immagini – sottolinea il governatore – realizzate dai dipendenti regionali, quindi dalla Regione, con i droni che ci servono per monitorare il territorio. Questi due sono stati segnalati all’autorità giudiziaria, è venuta la Polizia, li ha arrestati, e il giorno dopo sono stati processati per direttissima. Ora andrò in control room per ringraziare i dipendenti regionali che stanno facendo questo lavoro, che non esisteva in Calabria fino a quattro anni fa e che ora invece ci invidiano tutti, stanno cercando di copiarlo in tutta Italia e in tutta Europa. È il frutto del nostro lavoro, il frutto del lavoro dei dipendenti regionali che abbiamo formato”.

Nel video poi si vede il presidente Roberto Occhiuto mentre visita la control room regionale dell’operazione “Tolleranza Zero”. “Non vi fermate – dice Occhiuto rivolgendosi ai dipendenti regionali a lavoro nella control room -, non vi fermate nemmeno in questi mesi. Questo è un arrivederci – sottolinea -, quello che abbiamo messo su insieme e che ci invidiano da tutte le parti non lo dobbiamo far distruggere”.

“Certo – conclude il governatore nel video -, contro la stupidità anche il migliore dei lavori può far poco, contro la stupidità di quelli che non capiscono che non bisogna appiccare incendi, non bisogna distruggere l’ambiente, soprattutto in una Regione bellissima come la nostra”.