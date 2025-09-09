In Calabria il meteo parla ancora d’estate

1 minuto per la lettura

Previsioni meteo, in Calabria temperature ancora alte a causa di una perturbazione che dall’Oceano Atlantico si sta abbattendo sul nord Italia e che porterà all’arrivo di un contrario flusso di aria calda dal nord Africa su tutto il nostro Mezzogiorno.

Estate finita? Decisamente no… chi sperava in temperature più miti ora che (quasi) tutti sono tornati al lavoro, resterà, almeno in un primo momento, deluso. Se l’inizio del mese, infatti, ha lasciato un po’ di respiro facendoci illudere che il caldo afoso fosse ormai un lontano ricordo, nelle prossime ore è atteso un aumento graduale delle temperature su tutta la Regione, che porterà le temperature di 5-6°C sopra i valori medi del periodo.



La responsabilità di questa recrudescenza dei valori climatici è di una forte perturbazione che dall’Oceano Atlantico si sta abbattendo sul nord Italia e che porterà all’arrivo di un contrario flusso di aria calda dal nord Africa su tutto il nostro Mezzogiorno.

METEO IN CALABRIA, PICCO DI CALDO IL MERCOLEDÌ



Il picco del caldo dovrebbe raggiungersi mercoledì e soprattutto nelle aree interne delle zone tirreniche del centro nord delle Calabria, dove le temperature raggiungeranno addirittura i 34-36°C.

IN ARRIVO PIOGGE E BASSE TEMPERATURE DA GIOVEDÌ

Già dalla giornata di giovedì, però, le perturbazioni faranno abbassare le temperature e le piogge faranno capolino soprattutto ad ovest e nelle zone montuose.

IN ARRIVO PERTURBAZIONI NELLE ZONE MONTUOSE

Attenzione tra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina, anche sulla Campania. Non è escluso infatti che tra le province di Caserta e Napoli possano verificarsi fenomeni intensi e stazionari.



Sarà decisamente più tranquilla invece la situazione sul resto del Sud, a parte una coda di instabilità su Sicilia e Calabria tirrenica e sul Salento nella giornata di giovedì.