Maltempo, Unindustria: Fare presto per non compromettere estate

Maltempo, l’appello di Unindustria Calabria: «La priorità sia il ripristino delle coste e delle strutture ricettive danneggiate dal ciclone Harry: la Calabria non può vedere compromessa la sua stagione estiva»

CATANZARO – «La priorità sia il ripristino delle coste e delle strutture ricettive danneggiate dal ciclone Harry: la Calabria non può vedere compromessa la sua stagione estiva».

È un appello netto, ma anche un monito, quello che arriva dalla Sezione Turismo di Unindustria Calabria, che ha riunito a Catanzaro il proprio organismo direttivo all’indomani della violenta ondata di maltempo.

MALTEMPO, L’APPELLO NETTO DI UNINDUSTRIA CALABRIA



Alla riunione hanno preso parte la presidente della Sezione Turismo, Flora Fabiano, il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara e il direttore Dario Lamanna, per fare il punto sugli effetti prodotti dal ciclone mediterraneo che ha colpito duramente le coste calabresi. Onde fino a nove metri e venti superiori ai 100 chilometri orari hanno provocato danni significativi ai litorali, alle infrastrutture di collegamento e alle imprese turistiche che, a poche settimane dall’avvio della stagione estiva, si preparavano ad accogliere visitatori e turisti.

FERRARA, PRESIDENTE UNINDUSTRIA CALABRIA,«ACCELERARE LE PROCEDURE»

«È necessario – ha sottolineato Ferrara – che la politica, sia regionale che nazionale, acceleri il più possibile le procedure affinché i lavori di ripristino partano immediatamente e si concludano in tempi rapidi. Allo stesso modo è indispensabile garantire ristori adeguati alle imprese che hanno subito danni ingenti. Il turismo rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia calabrese: non possiamo permetterci di affrontare una stagione estiva a mezzo servizio, con ricadute pesanti su occupazione, indotto e immagine della regione».

FABIANO: «INTERVENIRE CON RAPIDITÀ»

Sulla stessa linea la presidente della Sezione Turismo, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di interventi tempestivi e mirati. «Il primo obiettivo dell’azione politica e amministrativa deve essere la rapidità nel supporto alle imprese del comparto turistico – ha evidenziato Fabiano –. Occorre intervenire subito per limitare al massimo gli effetti negativi che i danni del ciclone potrebbero avere su un settore che, proprio in questi mesi, stava gettando basi solide per una crescita strutturata». Nel corso dell’incontro sono state affrontate anche ulteriori criticità e priorità segnalate dagli operatori del settore, legate alla competitività del sistema Calabria sui mercati turistici nazionale e internazionale. «Proprio mentre si lavorava per rafforzare l’offerta e la qualità complessiva – ha concluso Fabiano – non possiamo permetterci di aggiungere nuove difficoltà a un comparto già messo alla prova. Servono risposte rapide, concrete e coordinate, perché il tempo, in vista dell’estate, è una variabile decisiva».