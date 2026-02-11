2 minuti per la lettura

Allerta maltempo, in arrivo il Ciclone di San Valentino. L’instabilità salirà di tono. Calabria e Sicilia saranno le regioni a rischio più marcato. Il calore latente del mare potrebbe alimentare fenomeni vorticosi, con il rischio di tornado che dal mare potrebbero toccare terra sulle coste esposte

L’Europa è divisa in due e l’Italia si trova purtroppo dalla parte «sbagliata», quella delle «piogge infinite». Un quadro meteorologico complesso che non concederà tregua almeno fino a metà mese, passando dalle burrasche atlantiche al gelo improvviso. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, analizza l’ultimo rapporto di Copernicus ECMWF, che cita esplicitamente il nostro Paese per lo straordinario surplus di precipitazioni. «La colpa è della Corrente a Getto Polare, scesa più a sud del normale», spiega Tedici. «Questo ha creato un «muro di gelo secco» sul Nord Europa, mentre ha lasciato il Mediterraneo, la Penisola Iberica e i Balcani esposti a un flusso zonale atlantico continuo».

MALTEMPO, ARRIVA IL CICLONE DI SAN VALENTINO

E il maltempo continuerà ad alzare la voce: una serie di impulsi perturbati attraverserà il cuore del Continente, colpendo duramente Francia e Spagna con piogge e venti di tempesta, per poi scaricarsi sull’Italia.

IL RISCHIO TORNADO IN CALABRIA E SICILIA



Nelle prossime ore l’instabilità salirà di tono. Calabria e Sicilia saranno i settori a rischio più marcato: il calore latente del mare potrebbe alimentare fenomeni vorticosi, con il rischio di tornado che dal mare potrebbero toccare terra sulle coste esposte. Attenzione anche ai downburst (raffiche di vento lineari molto forti) e locali grandinate. Le piogge saranno diffuse su tutta la fascia tirrenica mentre nevicherà forte sulla Valle d’Aosta.

VENTO E BURRASCA NELLE ZONE COLPITE DAL CICLONE HARRY, SARDEGNA, SICILIA E CALABRIA



Giovedì avremo ancora nevicate diffuse sulle Alpi di confine, eccezionali in Valle d’Aosta, piogge su tutto il Centro-Sud ma, soprattutto, tanto vento con raffiche di burrasca sulle regioni già colpite a gennaio dal ciclone Harry: Sardegna, Sicilia e Calabria. Attenzione dunque anche alle mareggiate sulle coste esposte (settori ovest di Sardegna, Sicilia e Calabria).

VENTO IMPETUOSO

Venerdì il cielo sarà più tranquillo, ma il vento sarà ancora impetuoso sulle stesse zone; nel weekend, come recita la famosa frase ne «Il Gattopardo», «cambiare tutto per non cambiare niente», avremo correnti da nord fredde che sostituiranno il mite ed umido flusso atlantico ma, in pratica, resteremo ostaggi del maltempo.

CICLONE SAN VALENTINO CON ARIA FREDDA DALLA LAPPONIA



Arriverà il Ciclone di San Valentino, un profondo vortice di 985 hPa alimentato da aria fredda in discesa dalla Lapponia: passeremo dagli ombrelli ai cappotti pesanti. Il ciclone porterà maltempo diffuso, un crollo termico e il ritorno della neve non solo sulle Alpi, ma da domenica (San Faustino) anche a bassa quota sulle regioni adriatiche.