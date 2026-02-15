Maltempo in Calabria, Ferro: «Il Governo Meloni è vicino alle comunità calabrese»

2 minuti per la lettura

Maltempo, la Calabria chiede di nuovo lo stato di emergenza, Ferro: «Il Governo Meloni è vicino alle comunità calabrese». Situazione drammatica, una regione in ginocchio.

COSENZA – Neanche il tempo di chiudere la ricognizione dei danni provocati dal ciclone Harry che la Calabria chiede nuovamente lo stato di emergenza. I danni, ancora una volta, sono ingenti e al momento in fase di quantificazione. Il presidente Roberto Occhiuto parla di «Danni ingentissimi», fortunatamente senza vittime o dispersi. Ieri mattina la Giunta si è riunita d’urgenza. La riunione straordinaria si è chiusa con una delibera che richiede al governo di proclamare lo stato di emergenza. Non solo, c’è da fare i conti anche con le attività produttive.

«Abbiamo inoltre – sottolinea Occhiuto – approvato una delibera specifica per chiedere anche il riconoscimento dello stato di calamità naturale per il compatto agricolo, zootecnico e della pesca, messo in ginocchio dall’ondata di eccezionale intensità che ha devastato campagne, colture e infrastrutture rurali, compromettendo il lavoro di migliaia di imprenditori. Siamo certi che già nei prossimi giorni il Consiglio dei ministri saprà dare risposte tempestive e concrete per sostenere un territorio già profondamente segnato dalla violenza del ciclone Harry e che, nelle ultime 48 ore, ha dovuto fronteggiare nuove perturbazioni di straordinaria forza, con raffiche impetuose, nubifragi, mareggiate e un’ondata di maltempo che ha provocato smottamenti, esondazioni, ingrossamento dei corsi d’acqua e cedimenti di argini in diverse aree della nostra regione».

IL MALTEMPO COLPISCE LA CALABRIA: OCCHIUTO CHIEDE LO STATO DI EMERGENZA

Danni ingenti ma nessuna vittima. «Dobbiamo ringraziare i calabresi, che hanno seguito con grande senso di responsabilità le indicazioni fornite dalle autorità competenti, la Protezione Civile regionale, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine, i sindaci e tutti gli amministratori locali: una catena istituzionale che ha funzionato ancora una volta in modo efficace e coordinato».

MALTEMPO, SBARRA E FERRO: «IL GOVERNO SOSTERRÀ LA CALABRIA»

Il governo è pronto a sostenere la Calabria. A dirlo è il sottosegretario con delega al Sud, Luigi Sbarra. «Seguiamo con grande attenzione la situazione e, come già fatto in seguito al ciclone Harry, siamo pronti a mettere in campo ogni misura utile per garantire risposte rapide ed efficaci». Stessa linea del sottosegretario all’interno Wanda Ferro: «Il governo Meloni è vicino alle comunità calabresi che stanno fronteggiando le nuove criticità ed è impegnato a garantire ai territori colpiti risposte rapide ed efficaci»,

LA VICINANZA DI PIANTEDOSI E TAJANI

Il ministro dell’Interno Piantedosi ringrazia i vigili del fuoco, il ministro Tajani rassicura: «Aiuteremo i comuni in difficoltà, a cominciare da Corigliano Rossano e Cassano».